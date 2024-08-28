政治要角交保金排行曝！鄭文燦2800萬僅排第二　這人5千萬居冠

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行政院前副院長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，檢方昨（27）日起訴並求刑12年，桃園地院昨晚9點半召開移審庭，今（28）日凌晨1點25分裁定鄭文燦2800萬元交保，並限制住居、出境出海，鄭文燦家人1個多小時就湊齊交保金，讓鄭文燦順利交保。此次鄭文燦以2800萬交保，在過去政治要角涉案的交保金額中還並非最高的，金額居首的是被依貪污罪起訴的行政院前秘書長林益世，當年林家人深夜沒有籌出錢來，林益世還在台北看守所多待一晚。回顧過去政治要角涉案的交保金額，最高的就是2012年被媒體揭露向地勇選礦公司負責人陳啟祥索取、收受6300萬元賄款的時任行政院秘書長林益世，當年他被依貪污等罪起訴，台北地方法院裁定以5000萬元交保；當年林家人深夜沒有籌出錢來，林益世還在看守所多待一夜，17小時候，其妻才帶錢辦妥交保手續。鄭文燦此次以2800萬交保，也刷新了交保金額排行榜，雖沒有超越林益世，但也位居第二。鄭文燦今凌晨由大哥鄭文彬籌錢辦保，1小時內就提來4大袋的現金，之後又補送一袋現金，法院光是清點2800萬元款項就花了接近2小時，鄭文燦步出桃園地院時已經接近凌晨5點。而居於交保金額排行第三的則為國民黨前中常委蕭景田和台北市前議員賴素如，都是以1500萬元交保。蕭景田被爆替台北市議員林杏兒以現金買票，遭依選罷法投票行賄罪起訴；賴素如則是因捲入雙子星開發弊案涉嫌收賄。國民黨前立委蔡正元、國民黨立委顏寬恆、民進黨前立委蘇震清以及國民黨前立委廖國棟因案皆以1000萬元交保，蔡正元是因涉中影案，顏寬恒是因沙鹿豪宅涉偽造文書，蘇震清和廖國棟則是因爭奪SOGO經營權一案。前立委陳超明也因SOGO經營權一案涉嫌收賄，以500萬元交保，同樣以500萬元交保的還有民進黨前立委郭玟成，涉關說索賄。前雲林議長沈宗隆涉嫌收受綠能業者賄賂案，法院裁定300萬元交保；民進黨前中執委郭再欽涉議長賄選，以300萬元交保。而前總統陳水扁涉國務機要等案，獲保外就醫隨後交保，交保金額僅200萬，傳他還向民進黨立委抱怨兒子陳致中籌保釋金的時間太久。不過政治人物交保金還比不上企業界，我國司法史上單一個案交保金額最高紀錄，是2017年涉入遠雄人壽掏空案、新北土地工程弊案、台北大巨蛋案、眷村改建弊案4大案的遠雄集團董事長趙藤雄，當年台北地方法院裁定以5億5000萬元交保，而遠雄集團也有備而來，半小時就把現金送達法院。而2015年的頂新集團董座魏應充因頂新混油案，先被彰化地院裁定交保3億，後來又因味全混油案，前往台北出庭再度以3億元交保，由於魏應充有新加坡居留權，再需有10億元的人保，累積保金超過16億元，創下最高累積交保金額紀錄。