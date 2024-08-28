江蕙封麥9年宣布回歸遭酸！資深鐵粉曝「真實原因」　讓酸民閉嘴

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▲江蕙封麥後曾在張清芳演唱會上開金嗓。（圖／上引娛樂提供）

▲江蕙封麥9年確定將在國慶晚會上獻唱，讓許多歌迷很期待。（圖／江蕙臉書）

台語金曲歌后「二姐」江蕙封麥9年，近來頻頻受到台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁邀請，讓她動了想重拾麥克風的念頭。昨（27）日她也透過寬宏藝術，無預警發表聲明證實即將復出，將於國慶晚會登上大巨蛋獻唱。不少歌迷相當期待，表示「終於等到二姐開唱，超級期待」，但也有不少質疑聲浪，對此，有資深鐵粉幫忙反擊，解釋當初江蕙封麥是因為有暈眩問題，等到身體調適好，歌迷還是期待她復出，且這次是為了國慶而唱。江蕙在2015年1月2日突然宣布告別歌壇，且將舉辦16場「祝福」告別演唱會，震驚台灣娛樂圈，門票一開賣也隨即有35萬名歌迷同時上線搶票，為了不要讓歌迷感到遺憾，江蕙和團隊討論後決定加演到25場。江蕙在高雄巨蛋舉辦第25場告別演唱會後，便含淚將手中的麥克風鎖進水晶珠寶盒中，正式「封麥」。直到2023年她參加張清芳在台北小巨蛋舉辦的「TimeLESS」演唱會，才罕見再拿起麥克風開唱〈家後〉。而近來由於台北大巨蛋將舉辦演唱會的議題討論相當熱烈，台北市長蔣萬安多次開口邀約江蕙，希望她能成為首位再大巨蛋演出的歌手，並說「我想也只有二姐江蕙，能夠匹配這樣歷史的時刻，會持續努力爭取二姐復出。」最後終於敲碗成功，江蕙昨日透過寬宏藝術發表聲明，表示「二姐江蕙，很榮幸受邀十月分國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行。消息曝光後，許多歌迷表示「非常期待二姐的歌聲」、「能配得上大巨蛋的第一位演唱會歌手，真的只有她了」、「好期待今年的國慶晚會，希望能有現場直播看」、「期待二姐的聲音再度陶醉你我的心」、「我等二姐9年了！9年了！9年了！」、「除了國慶演唱，二姐可以再多辦幾場演唱會讓歌迷解饞嗎？」不過也有部分質疑聲浪，「雖然很想聽二姐的歌聲，但這樣真的算是封麥了嗎？」對此，有江蕙的資深歌迷解釋，只要是歌迷都知道當初江蕙封麥的原因，「二姐當初封麥是因為長久的身體不適暈眩問題，暈眩嚴重的話幾乎是無法行動的」，因此身為她的歌迷，都很希望她把身體調適好之後再復出，且這次只是答應10月國慶登台獻唱，「國慶獻唱是榮譽、是愛國，無關復出好期待。」