還在漲！「黑悟空概念股」承啟連3天跳空漲停　至今飆漲近33%

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中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上市，掀起電子遊戲界狂潮，也帶動許多週邊商機興起。相關類股近日齊表態，其中，板卡廠承啟近2日皆在早盤直衝漲停板，今（28）日再度跳空衝上第3根漲停，價量齊揚，自8月23日收盤價29.65元至今，承啟已飆漲約32.9%。《黑神話：悟空》掀起電子遊戲界狂潮，上市短短3天，全球狂銷超過1000萬套，陸續打破遊戲產業各項紀錄提振遊戲產業，也帶動許多週邊商機興起。此款遊戲畫面效果出色，均為4K畫質，且使用大量追光技術，以及3D環景操作模式，加上遊戲設計精密，對硬體要求特別嚴苛，順勢引爆記憶體、顯示卡需求激增，相關類股連日表態。其中，承啟連3日漲停，目前來到39.40元位置，成交量破萬張，若自8月23日收盤價29.65元計算，股價至今已飆漲約32.9%。承啟近年來持續深耕於顯卡市場，在營收上維持一定的經濟規模，除了專注本業，也致力透過投資AI伺服器系統整合產業，提升企業競爭力，並累積高階AI硬體銷售經驗以及AI軟體自主開發實力。其他板卡類股陷入整理，同樣於昨日漲停的青雲，今日走勢震盪；映泰、撼訊下跌0.4至2%，顯示卡三雄中，華碩、技嘉下跌約0.3至2%，微星則上漲2.7%。