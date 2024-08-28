江蕙震撼復出！蔣萬安臉書留下5符號　破萬人湧入推爆：太厲害了

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▲蔣萬安發布5個emoji，暗示江蕙將為國慶晚會獻唱，吸引破萬人按讚。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安當面向江蕙提出參加國慶晚會的邀約，促成天后復出開唱的美事。（圖／記者李政龍攝）

62歲國寶級台語天后江蕙（二姐）封麥9年，日前在北高市長蔣萬安、陳其邁和全民聲聲呼喚下，江蕙終於點頭於台北大巨蛋國慶晚會復出開唱，蔣萬安昨（27）日在臉書發布5個表情符號，破萬人湧入留言歡呼：「果然是台北市之光」、「感謝萬安市長！有您真好！」蔣萬安昨天晚上發文放上體育館、中華民國國旗、女人、麥克風和音符的emoji，分享江蕙確定在大巨蛋國慶晚會演出的消息，大批網友樂歪：「市長謝謝你，太棒了，非常期待二姐的歌聲」、「感謝蔣市長邀請二姐演出，大家開心」、「太厲害了」、「居然請到二姐復出」、「真的很感動...萬安市長棒棒！」昨天下午2點，江蕙透過寬宏藝術發布聲明：「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」據了解，蔣萬安日前親自和江蕙碰面，誠摯提出邀約，最終說動二姐。江蕙將在10月5日國慶晚會登上台北大巨蛋獻唱，表演形式、內容將由寛宏藝術籌劃和執行，北市府發言人殷瑋表示，很榮幸能夠邀請到江蕙復出開唱，這是大巨蛋第一場非體育賽事形式的活動，也是二姐為國家慶典復出的第一唱。台北市觀傳局指出，國慶晚會將會開放一般民眾索取免費入場券，預計9月下旬召開記者會公布細節。