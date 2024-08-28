權王撐盤！台積電點火上漲15元　V轉向上！台股翻紅午盤漲95點

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市場觀望輝達即將公布的財報，美股四大指數昨（27）日全數走高，其中道瓊指數再創歷史新高，費半指數上漲逾1%，激勵台北股市今（28）日開盤上漲25.57點、來到22210.57點，不過隨後遇到賣壓襲擊一度翻黑，最低來到22108.86點，不過在權王台積電領漲之下成功「V轉」翻紅，午盤上漲95.27點或0.43%，來到22280.27點，22200點關卡失而復得。中小型股走勢跟大盤雷同，以272.5點紅盤開出，盤中一度翻黑，所幸跟著大盤一同「V轉」，午盤上漲0.56點或0.21%，來到272.99點，日K連2紅。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、群創、中信金、均豪、聯鈞；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、均豪、聯鈞、世紀鋼、世芯-KY。權值股漲勢洶猛，台積電以945元開出、上漲3元，盤中漲幅不斷擴大，午盤上漲15元或1.59%，來到957元，來到今日高點；同樣點火的還有鴻海，今日以181元開出，午盤同台積電到今日高點184元，上漲3.5元或1.94%；此外，廣達也同樣有買單敲進，午盤成功翻紅上漲1元或0.36%，來到277元；只有聯發科還在盤下震盪，午盤下跌20元或1.65%，來到1190元。