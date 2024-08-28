傳狼醫性侵女病患！律師還「羞辱式詰問」　北醫懲戒曝光

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根據《鏡周刊》報導，台北醫學大學附設醫院麻醉科醫師林朝順性侵女病患，委任律師在法庭上還羞辱式詰問女病患，讓女病患痛苦不已選擇輕生。對此，北醫今（28）日表示，對於此次事件深感遺憾，當時人評會決議也已對當事醫師處以懲戒。一名女病患2022年到台北醫學大學附設醫院就診，在恢復室等待麻醉藥效消退期間，遭到林朝順性侵，林遭受調查時原先坦承不諱，後委任律師卻改口不認，還羞辱式詰問女病患，更對女病患提出恐嚇取財告訴，導致女病患選擇輕生，所幸及時被發現救回。對此，北醫表示，2022年12月人評會決議，對當事醫師處以懲戒，包含大過1次、暫停臨床業務3個月、解任其主管職，一年內不得擔任本院主管職、一年內不得擔任本院臨床教學相關職務、半年內完成性別平等相關教育訓練，同時，醫院也對當事醫師進行職務調整，包括當事醫師不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。北醫指出，接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫 師予以記過及停權等懲處，並要求完成性別平等相關教育訓練。後因申訴人 另有陳述，本院依法通報，全案已進入司法程序，本院全力配合司法調查， 並依調查結果，由人評會進行相關處置。對於此次事件，北醫坦言深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。