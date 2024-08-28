高市成立資訊處　第二階段整併研考會升格為一級機關

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▲面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新，後續規劃研考會和資訊處整併升格。（圖／高市府提供）

AI2.0浪潮席捲全球，為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，高雄市長陳其邁於27日市政會議上，拍板將推動成立智慧城市與數位治理事務的專責一級機關，以兩階段方式籌設，第一階先將「資訊中心改制為資訊處」；第二階段將研考會和資訊處整併升格為市府一級數位資訊專責機關。陳其邁也指出，資訊中心改制為資訊處，員額增加、預算增加、可調度與整合的資源增加，將有助於高雄的數位轉型。面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新，後續規劃研考會和資訊處整併升格。高市府已連續數週在市政會議上邀請業界、學界等領域的AI專家，介紹生成式AI及大型語言模型（LLM）及相關應用，期許市府團隊對AI都能有一定知識基礎，並運用於市政建設，提升服務效率；市府架構也進行相應調整。陳其邁指出，研考會和資訊處整併升格有三個效益。首先，研考會負責研究發展，整合資訊應用，有助於提出更符合AI時代的市政願景。第二，研考會肩任管制考核，有助於資訊處以整體視野配置各機關資訊資源，並透過類一條鞭管考機制，強化資訊人力職能。第三，整併有助於市政資訊向量化，市民服務智慧化，如：1999客服更全面。研考會主委陳博洲也說，數位轉型是高雄轉型雙軸線之一，積極強化市府的資訊能量。研考會和資訊處整併涉及組織編修，需送交議會審議，故採分階段處理。資訊中心先改制，讓資訊能量能有初步提升。陳博洲指出，第一階段先將資訊中心改制為資訊處，第二階段將研考會和資訊處整併升格市府的ㄧ級數位資訊專責機關，一方面能夠強化資訊單位的運作能量，故增加員額、預算、資源；另一方面是優化資訊單位協調整合各局處的效能。陳博洲表示，中長期目標是透過數據分析、數位模擬，智慧整合等方式，提升市政的執行效率，強化市民的服務品質。陳博洲強調，整併升格有助於提升資安防護、資訊處理的效能，帶領市府數位轉型，朝向智慧整合市政資訊，提升數位市民服務，讓交通、醫療、教育、環境、農業、1999等市政各個面向達到有用、好用、安心用。