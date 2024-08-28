BTS SUGA酒駕「全臉被打馬賽克」！南韓tvN率先抵制　登韓網熱搜

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▲看到SUGA（左二）的照片被打上馬賽克，連粉絲也紛紛表示：「本就該如此了」、「求你退團吧，不要再給團體帶來傷害了」、「都犯法了還是退圈吧！」（圖／Theqoo）

▲在酒駕的第17天後SUGA終於露面，現身警局接受調查，並鞠躬致歉。（圖／합뉴스 Yonhapnews YouTube）

韓國國民天團BTS（防彈少年團）的成員SUGA（閔玧其），本月月初因酒後駕駛電動車遭警方逮捕，以0.227%的超離譜數值成為歷代酒駕偶像冠軍，當場被處以吊銷駕照的處分。事發後，SUGA立即寫下道歉文還原事件，沒想到卻被踢爆內容不實，25日他首度現身警局低頭致歉，但粉絲與韓國民眾並不買帳，紛紛抵制、要求SUGA退團。南韓電視台tvN也打響抵制第一槍，將綜藝節目中SUGA出現的照片打上馬賽克，此舉也再次掀起熱議。電視台tvN的綜藝節目《會長的人民》中，邀請到韓服設計師朴述女演出，談到朴述女老師製作的韓服相當有名，連BTS都有穿過時，電視台在預告畫面中也播放出BTS早期的韓服資料照。沒想到有眼尖的粉絲發現，節目組竟已將SUGA的照片進行馬賽克處理，畫面一出也火速衝上韓網熱搜榜，連粉絲也認同表示：「本就該如此了」、「求你退團吧，不要再給團體帶來傷害了」、「都犯法了還是退圈吧！」不過正式播出時，SUGA臉上的馬賽克卻消失了，令不少觀眾質疑電視台的態度為何前後不一，引發熱烈討論。韓國對於酒駕的規範相當嚴苛，日前也再度修法調整酒測準，無論酒駕者身份為何，一旦被抓到就是依法開罰、吊銷駕照。而藝人、偶像等演藝人員若被查獲，除了刑罰外，將無法出現在公播電視台中，也無法登上音樂節目，幾乎等於被娛樂圈封殺，若SUGA不退團，團體不僅會被大眾貼上「劣跡」藝人的標籤，BTS所有人可能也都將面臨被抵制的風險。