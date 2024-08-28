王牌Cole6局7K無奈吞敗！洋基2：4國民　Judge致命雙殺打功虧一簣

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MLB紐約洋基今（28）日客場對上華盛頓國民，洋基本場比賽推出Gerrit Cole先發，Cole繳出6局失3分7K優質先發，但無奈洋基打線熄火，國民在Patrick Corbin先發6局無失分、6K的好表現下，終場率隊以4：2擊敗洋基。此戰「法官」Aaron Judge本場比賽3打數1安打，吞下1K，選到1次保送，卻在8局上擊出致命雙殺打，使得反攻功虧一簣，至於Juan Soto對上老東家4支0吞1K。另外，國民大物新秀Dylan Crews在2局下半從Cole手中，敲出大聯盟首安，成為國民隊史上第三位從賽揚獎得主手中敲出生涯首安的球員。國民在2局下靠著Joey Gallo的滾地球先馳得點，4局下Andrés Chaparro和José Tena上演「背靠背開轟」5局打完國民取得3:0領先，6局下洋基發生守備失誤，國民再添一分，洋基在8局上展開反攻，Judge在滿壘情況下上場打擊，卻擊出雙殺打，三壘打者跑回本壘得分，洋基1:4落後。9局上國民推出終結者Kyle Finnegan上場關門，面對第一名打者Jazz Chisholm Jr.就被擊出二壘安打，隨後Chisholm Jr.盜向3壘，下一棒Anthony Volpe內野滾地球，Chisholm Jr.跑回本壘得分，隨後Austin Wells和Alex Verdugo接連敲出一壘安打，但Finnegan穩住陣腳，制造兩個飛球出局，幫助國民以4:2擊敗洋基。Judge本場比賽手感熄火3支1吞下1K，選到1次保送，Soto面對老東家4支0吞1K，而國民大物新秀Dylan Crews在2局下半從Cole手中，敲出大聯盟首安，Crews成為國民隊史上第三位從賽揚獎得主手中敲出生涯首安的球員，前兩位分別是Blake Treinen和Beltran Perez，賽後Crews也表示敲安的當下感覺非常棒，是一個難忘的時刻。