不支持柯文哲辭主席！蔡壁如比喻重大車禍：先止血再清創爛肉

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民眾黨主席柯文哲近來爭議連環爆，不少黨內人士希望柯文哲請辭黨主席止血，前立委蔡壁如今早受訪時主張，辭掉主席不是好的做法，她以重大車禍形容民眾黨目前的處境，「首先要止血，不讓擴大，接著爛肉再做清創，目前還沒到清創那步」。蔡壁如今（28）日在台中清水跑行程，被媒體問及黨內有人要求柯文哲辭去黨主席、由黃國昌或蔡壁如接班的看法。蔡壁如表示，目前還在風口浪尖上，對手不樂見小黨茁壯成長，大家要更戰戰兢兢，並舉醫學專業為例，指發生重大車禍後，首先要止血不讓傷勢擴大，接著爛肉再做清創，「現在還沒到清創那步」，蔡壁如接著拜託媒體給柯文哲一點時間，明天要開記者會了，「先看看他怎麼說，應該會對社會大眾好好報告」。她強調民眾黨是負責任的政黨，這陣子帶給社會不安定，希望風波早點結束，也盼大家向前看，回歸在野黨監督執政黨的正軌。對於地方要求柯文哲辭黨主席一事，蔡壁如不認同，再次拜託給柯文哲一點時間，讓黨能群策群力先止血。至於有人希望她回任中央委員、整頓黨務，她回答「讓我有點時間想一下」，自己在立委選後承諾將在地方生根，如何在不違背承諾與幫民眾黨組織往前走之間進行聯結「會跟主席想一想」。