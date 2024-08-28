柯文哲「京華城案」延燒！應曉薇疑是牽線人　議會辦公室遭搜索

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▲廉政署人員稍早前往應曉薇辦公室搜索。（圖／記者林怡昕攝，2024.08.28）

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，北檢今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處，甚至擴及搜索疑似牽線人台北市議員應曉薇議會辦公室。柯文哲遭檢舉在台北市長任內，圖利京華城案容積率提高至840％，檢廉加快偵查腳步。北檢今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處，並約談台北市議員應曉薇。上午廉政署也搜索應曉薇議會辦公室，目前仍在搜索中，時間已超過1個多小時，且辦公室門口引來大批媒體駐足。柯文哲曾表示，北市副市長彭振聲召開都委會討論前，與台北市議員應曉薇的「便當會」中，應曉薇就京華城案向柯陳情，應被認為是陳情牽線的人。