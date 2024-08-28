柯文哲捲風波後白委急喊廢監察院　綠委諷：藍白果然哥倆好

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金假帳風暴，民眾黨立委張啓楷則主張，不給監察院預算，並提案廢除監察。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（28）日諷刺，「藍白果然是哥倆好、一對寶，也都不學好」，若民眾黨為了廢監察院，就是為了護航民眾黨的一黨之私，為了包庇柯文哲的一人利益，相信國人難以接受。針對張啟楷對監察院的主張，吳思瑤上午受訪時諷刺，「藍白果然是哥倆好、一對寶，也都不學好」。吳說，藍白強推國會擴權法案，在憲法法庭進行釋憲程序，國民黨一再提出要杯葛司法院預算，甚至提出憲法訴訟法，要限縮、限制大法官的職權行使，對於憲法法庭，藍白合力做出非常多詆毀跟不敬的行徑。吳思瑤表示，監察院是憲政機關，憲法明定賦予監察權，相關權力運作行使，都有明確依據，而監察院依據政治獻金法，進行所有不分黨派公職人員選舉獻金的相關管理，何錯之有？監察院也基於調查各行政部門有無缺失，所以啟動調查台智光、京華城等案，這也是憲法所明定的職權，何錯之有？吳思瑤批評，民眾黨不學好硬要跟國民黨一樣，當前監察院依法所執行的各項職權，正因為民眾黨、柯文哲個人恐怕有涉及不法行為，所以民眾黨要砍監察院的預算，甚至要修憲廢除監察院。吳思瑤指出，修憲是何其嚴肅的課題，不應拿來作為狹怨報復，或是先射箭再劃靶的政治行為。她強調，修憲是國家的憲政重要的大事，若民眾黨為了廢監察院，就是為了護航民眾黨的一黨之私，為了包庇柯文哲的一人利益，這種為修憲而修憲，國人難以接受，是錯誤的憲政操作。