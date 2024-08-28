林依晨陸綜舉手高喊「我是成都人」被炎上！維基百科一度被惡改

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▲▼林依晨在陸綜節目聽到嘉賓老師來自成都，她舉手高喊「我是成都人」，覺得鄉音很親切。（圖／翻攝微博）

▲林依晨維基百科被許多網友修改，目前已經刪除「我是成都人」這一句。（圖／翻攝微博）

「零負評女神」林依晨近日到大陸錄製真人秀節目《心動的信號第7季》，在節目中來賓們聊到哪裡人時，一聽到有人說成都，她馬上舉手高喊：「我是成都人。」後來解釋爺爺是成都人，此內容在網路上引起討論被炎上，維基百科一度被網友惡改。林依晨在節目上表示爺爺是成都人，對於鄉音感到親切，不過自己不會說四川話。她2013年曾到四川宣傳《蘭陵王》時，當時在微博發文：「祖父當神仙後的2年，我終於又回到他的故鄉成都，飛機慢慢下降的過程中，看到這片土地，突然有種強烈的歸屬感，若是爺爺當初沒有來到台灣、沒有選擇奶奶，也就沒有我的爸爸，更不可能遇見媽媽，甚至有我的出生了，很奇妙的因緣哪。」林依晨在節目上的發言內容，有人認為太過刻意強調，但也有人覺得這是她的正常反應，突然聽到有關於自己的資訊，所以第一反應舉手，林依晨沒有想那麼多，引來網友正反兩面的討論。還有網友更改林依晨維基百科，在早年及教育那欄寫下「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。不過維基百科任何人都可編修，該欄被不少網友增文又修改，一度出現不理性的文字，目前此句已經被刪除。