方志友結婚9年想搬出去！唯一條件「求公公同住」讚神隊友：愛你

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▲演員方志友（左）與老公楊銘威結婚9年育有1子1女。（圖／方志友臉書）

演員方志友與老公楊銘威結婚9年育有1子1女，今（28）日出席靖娟基金會與全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」記者會，她透露，最近夫妻努力賺錢準備買房，預算有3千多萬，不過她唯一條件就是跟公公同住，「想要好好守住神隊友公公」，她更公開喊話：「公公我愛你！」方志友與老公楊銘威都出道早，一起在演藝圈工作，婚後夫妻和公公同住，她非常適應且習慣，未來想要搬出去住，但希望神隊友公公一起來，「（看房）東看看西看看，我本人想要台北市，他（楊銘威）覺得台北、新北都可以，因為家人比較多，不能住太小，我要守著我的神隊友公公，公公我愛你。」方志友也相當注重小孩教育，女兒Mia已經9歲、兒子Sunny6歲，Mia是獅子女，有自己的主見跟想法，還曾問她：「幾歲可以搬出去住？」非常獨立。Mia和賈靜雯女兒咘咘是好姐妹，生日只差4天，兩家人很常一起出遊，8月的生日一起去台南慶生，方志友說：「她們真的是小閨密，有很多自己的小對話圈。」兒子Sunny6歲現在有在學巴西柔術，體重約25公斤，力氣非常大，方志友笑說，「如果兒子衝過來，我覺得被撞到頭會腫起來。」楊銘威想叫她一起學防身，但因為要跟教練激烈接觸，所以她害羞婉拒，被虧若是高顏值教練，可能會點頭學習。