珊珊颱風還未到！愛知縣1天下了1整個月雨量　1家5口遇土石流遭埋

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今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan）目前仍在日本南方海域持續朝著九州方向前進，不過日本多個地區已經受到影響，出現了豪大雨勢。愛知縣蒲郡市27日晚上因暴雨發生土石流災情，有一家五口居住的房屋遭捲入，其中40歲的女兒被救出之後，在今（28）早再救出另一名女兒，目前警消仍在救援3名受困其中的居民。根據日本放送協會（NHK）報導，愛知縣蒲郡市27日晚間10點多，因大雨發生土石流災情，一間位於竹谷町大久古的2層樓木造建築遭到掩埋，建築物內5名居民也被活埋。據了解，該住戶共5人，分別為70多歲的夫婦及2名40多歲的女兒，還有30多歲的兒子。在遭土石流掩埋後約莫2小時，消防人員救出了進行通報的40多歲的女性，被救出後仍有意識，但受到了輕傷，後續送往醫院。警方持續搜索剩餘的4人，直到28日早上10點多再度救出另一名40多歲女性，雖然有意識但傷勢不明，沒有生命危險，警消目前依然在持續搜救其餘3人。據名古屋地方氣象台表示，蒲郡市自26日下午4點以後開始降雨，截至27日晚間11時，累積雨量已達到138.5公釐，比起往年8月一整個月份的降雨量還多。從空拍畫面可以看到，因為土石流的緣故，山壁大規模崩塌，附近房子被埋在土石當中，現場也能看見多名救援人員在進行救援工作。據悉，此次土石流發生後，陸上自衛隊28日早上便派出了約30名自衛隊員前往救災。蒲郡市28日時，已經向發生土石流的竹谷町大久谷的14戶住家共37名居民發出避難指示，截至上午8點已有4戶住家共9名居民在附近的公民活動館進行避難。