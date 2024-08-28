開學季優惠！全家請吃霜淇淋 　101大樓景觀台「1類人」免費參觀

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▲101致敬9月軍人月，全台現役國軍皆可專享「敬軍禮遇」，現役國軍官兵本人可享有免費參觀101景觀台優待。（圖／台北101提供）

▲蝦皮網購選擇全家門市取件，送免費霜淇淋兌換券。（圖／翻攝自蝦皮官網）

▲9月9日蝦皮購物下單並選擇7-11取貨，贈送「四季春青茶 乙杯」兌換序號。（圖／記者鍾怡婷攝）

一轉眼8月底要到了，即將迎接開學季到來，各大通路9月限定優惠出爐，包括101迎接九三國軍節，國軍可享免費參訪101觀景台外，一般民眾購買2張觀景台門票也可獲得限量軍裝版「93聯名乖乖」乙份；7-11、全家取件限定優惠，只要在9月9日當天於蝦皮購物下單，並且選擇超商門市取貨，7-11贈送免費冰四季春茶、全家請吃免費霜淇淋。101致敬9月軍人月，全台現役國軍皆可專享「敬軍禮遇」，整個9月份現役國軍官兵本人可享有免費參觀101景觀台優待。同時，為號召一般民眾同慶，凡在9/1-9/30活動期間購買兩張觀景台門票的旅客，皆可獲得限量軍裝版「93聯名款乖乖」乙份（送完為止），獨特的迷彩與三軍將士卡通圖案精美包裝設計，幸運獲贈的顧客記得打卡秀出你的忠誠。並且台北101將攜手國防部，於8月31日舉辦《能戰嘉年華》軍人節主題活動，現場規劃有15個互動攤位，包含：未爆組裝備陳展暨穿戴、迷彩偽裝暨傘具著裝、小型天堂路、潛水裝備陳列展以及射擊體驗等，多元又有趣。當天16:00、17:00、18:00、19:00和20:00五個整點鐘，亦將由國軍帶來絕無僅有的精彩表演。8月31日《能戰嘉年華》和9/3軍人節兩天，台北101亦將點燈感謝三軍將士守護台灣，向全台堅守崗位、保護台灣人民安全的第一線國軍英雄們致上最高敬意。想嚐鮮全家霜淇淋新口味？全家於9月9日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格 ，活動將取前1萬名符合資格者發送「全家霜淇淋（不限口味）」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年10月1日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年10月7日止。9月9日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，本活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「四季春青茶 乙杯」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年10月1日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至113年10月7日23:59。