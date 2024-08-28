陶喆睽違10年回歸台北小巨蛋！11月9日開唱　搶票時間曝光

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▲陶喆是第一個站上台北小巨蛋辦售票演唱會的歌手。（圖／偉大文化提供）

▲陶喆演唱會門票將於9月14日開賣，屆時恐再掀搶票大戰。（圖／偉大文化提供）

陶喆2024年全新巡迴演唱會「𝐒𝐨𝐮𝐥𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐈𝐈 」從3月武漢開跑至今，唱了廈門、佛山、無錫、青島、北京、南京、南寧、天津、南昌等10個城市，面對場場秒殺完售、樂迷們不斷敲碗加場的聲音，寵粉的陶喆也宣布將從9月起一路唱到年底，將再攻唱8個城市：上海、重慶、泉州、鄭州、寧波、台北、合肥、廣州。其中讓粉絲們引頸期盼的台北站日期，也終於在今（28）日正式曝光，確定將於11月9日在台北小巨蛋正式開唱，這也是陶喆睽違10個年頭、第4度將站上這個極具指標意義的舞台。2003年「Soul Power」是作為陶喆音樂生涯第一場個人演唱會，睽違21年後他正式啟動「Soul Power II 世界巡迴演唱會」，要再次把「Soul Power」純粹而深刻的音樂感動，帶到歌迷的面前。在觀看演唱會族群中，陶喆發現有許多是20幾歲的年輕歌迷，幾乎和他的歌曲同齡，讓他對這現象感到好奇，也再次確認了好音樂的確是可以打破時間、地域、人際的限制。事實上，台北小巨蛋這場地與陶喆有深深的緣分，當年他是第一位站上小巨蛋開啟售票演唱會的歌手，陶喆這次難掩興奮之情，開心直呼：「台北，我帶著 Soul Power II 回來了！想當年 Soul Power誕生時，還沒有台北小巨蛋。而上一次在小巨蛋開唱也已經相隔十年了，這是一個對我來說意義非凡的地方，同時也非常想念大家！」陶喆相當寵愛歌迷，每場都精心選出不同歌曲作為彩蛋，對於演出高度要求的他，這次台北站將祭出升級版的視聽覺饗宴，硬體上將會打造延伸舞台能與粉絲們更近距離的互動、LED影像與視訊燈光也會更新，至於歌單上，肯定會為粉絲們精心編排專屬台北站內容，最後陶喆不忘呼籲：「記得把11月9日留下來給我吧！和我一同感受 Soul Power II 的音樂能量、讓感動永不停歇。」演唱會門票將於9月14日開賣，屆時勢必將掀起一波激烈搶票大戰。