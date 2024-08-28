珊珊颱風路徑成「迷走颱風」 ！日本氣象廳特別警報標準一次看

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中度颱風珊珊目前在日本南方海面龜步移動，由於颱風未來路徑存在許多不確定因素，也被日本媒體認為可能成為「迷走（迷航）颱風」，對九州地區威脅尤其嚴重，全球多家氣象單位預報顯示，珊珊颱風可能在九州一帶滯留，日本氣象廳預計在今（28日）中午針對鹿兒島縣發布「特別警報」，這是日本氣象廳最高級別警報，也是歷來第四次針對颱風發布特別警報。珊珊颱風昨日至今日在奄美大島周遭緩慢移動，颱風眼清晰可見，強度持續增強，日本氣象廳預測，登陸前中心氣壓可能降到925百帕，將是登陸日本颱風的歷史最強等級，今天上午預告，將針對九州鹿兒島發布特別警報，日本政府也成立對策本部因應。氣象廳這次若針對珊珊發布特別警報，將是繼2014年、2016年及2022年後第4度發布，前3次發布地點分別為宮古島與沖繩本島、沖繩本島及鹿兒島縣。根據日本氣象廳官網，「特別警報」是指預測遠超警報標準的大雨、大型海嘯等，嚴重災害風險顯著增加時發出的警報，這項特別警報發布規則自2013年8月30日開始啟用。特別警報自2013年開始運用後，氣象廳過去用在颱風上的特別警報僅有三次，分別是在2014年浣熊颱風及2016年芙蓉颱風以及2022年的南瑪都颱風，前兩次都是僅針對沖繩縣發布颱風特別警報，僅有南瑪都颱風曾對九州發布。如果發出了特別警告，代表所在地區正處於不尋常的情況，存在著嚴重危險，災害將是幾十年來從未見過的，因此請不要放鬆警戒。