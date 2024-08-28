鄭文燦提前得知被監聽　羅智強揪他2關鍵動作：人民對司法沒信心

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行政院前副院長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，檢方昨（27）日起訴並求刑12年，桃園地院昨晚9點半召開移審庭，今（28）日凌晨1點25分裁定鄭文燦2800萬元交保，並限制住居、出境出海。對此，國民黨立委羅智強指出，7年過去，鄭文燦並未改邪歸正，反而變本加厲，不只金額從500萬變678萬，藏錢地點也從桌底變成暗櫃；但不變的是，無論是7年前還是7年後，鄭文燦都能事先知道被監聽，「誰洩密？誰敗壞台灣司法？至今還沒抓到元凶。」羅智強今（28）日在臉書發文表示，「山西布政司的5000兩銀子放哪？放房裡。那前桃園市長鄭文燦的銀兩放哪？放家裡。7年前，把500萬放在桌底下好幾個月；7年後，把678萬放在臥室邊柱旁暗櫃。500萬賄款，鄭文燦說錢都在袋子裡，沒打開就退還給賄絡者。鄭是良心發現嗎？錯！」羅智強續指，鄭文燦之所以會退錢，是因為他知道被監聽，鄭文燦當時還罵行賄者的兒子「你爸嘴巴很大，被通訊監察」，從而才有退還贓款的行徑。然而7年過去，鄭文燦並未改邪歸正，反而變本加厲。不只金額從500萬變678萬，藏錢地點也從桌底變成暗櫃。錢收得更多了，反偵的警覺更高了。但不變的是，無論是7年前還是7年後，鄭文燦都能事先知道被監聽，上次退款、這次刪LINE。「誰洩密？誰敗壞台灣司法？至今還沒抓到元凶。」羅智強表示，鄭文燦可以事前知道消息，退還贓款、湮滅證據；而如張麗善，反被調查官栽贓構陷，差點入罪。人民對司法毫無信心，只是剛好而已。