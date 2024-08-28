前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍？有機會成為831洋將大限前驚喜

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▲前中信兄弟泰迪，在中職開幕戰曾先發，味全龍可能網羅。（圖／兄弟提供）

中職洋將註冊大限將於31日到期，各隊都在加緊腳步找人，味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，若新洋投到位，泰迪很有可能直接註冊，不過荷雷拉目前尚未確定是否留在龍隊，他也是唯一沒有上一軍的洋投，應該很難留下。總教練葉君璋日前曾表示，如果新洋投確定加盟，就會註冊到最終的4個洋將名額，現有洋投就會有人註銷。泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。2022年泰迪轉投中信，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊，