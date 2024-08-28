艾士特轉戰韓職起亞虎有原因！中信兄弟洋投三搶二　象騎士是關鍵

前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍？有機會成為831洋將大限前驚喜

記者吳政紘/綜合報導

▲前中信兄弟洋投泰迪，可能有望加入味全龍。（圖／兄弟提供）
▲前中信兄弟洋投泰迪，可能有望加入味全龍。（圖／兄弟提供）
中職洋將註冊大限將於31日到期，各隊都在加緊腳步找人，其中前中信兄弟洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）已傳出可能被全龍鎖定，不過龍隊表示，新洋投人選還有程序、合約細節待確認，希望能在一、兩天內確定，而中信兄弟王牌投手艾士特已經被韓職起亞虎隊買斷，各隊的人選也呼之欲出。味全領隊丁仲緯日前曾透露，新洋投人選曾打過中職兩隊，目前不在美職體系，泰迪效力於墨西哥聯盟，也符合此條件。

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龍隊考慮人選　泰迪是否可以扛先發

味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，若新洋投到位，泰迪很有可能直接註冊，不過荷雷拉目前尚未確定是否留在龍隊，他也是唯一沒有上一軍的洋投，應該很難留下。

總教練葉君璋日前曾表示，如果新洋投確定加盟，就會註冊到最終的4個洋將名額，現有洋投就會有人註銷。

龍隊領隊丁仲緯對於新洋投並未確認，他表示，還有一些程序、合約細節有待確認，等確定後再正式公布，由於新洋投必須在8月31日之前抵達台灣才能註冊，這兩天泰迪可能就會來台。

泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。

2022年泰迪轉投中信，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊，今年泰迪在墨西哥聯盟先發10場，戰績4勝2敗，防禦率3.53。他若加入，或許對龍隊投手群有更大加分效果。

▲中信兄弟泰迪。（圖／兄弟提供）
▲前中信兄弟泰迪，在中職開幕戰曾先發，味全龍可能網羅。（圖／兄弟提供）

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