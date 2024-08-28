iPhone 16蘋果9/10發表！日期打臉爆料大神 　傳為避開「一件事」

蘋果昨發出邀請函，發表會確定會在9月9日週一早上10點（台灣時間9月10日凌晨1點）舉辦，這次選在週一而非蘋果習慣的週二，狠狠打臉一票爆料大神，在邀請函出來之前，外傳會在9月10日週二舉辦，外媒認為很有可能是為了避開9月10日適逢川普與賀錦麗的首場總統電視辯論。
蘋果發表會根據以往大多選在週二或週三，只有在早期2008～2010年的iPhone 3G、iPhone 3GS和iPhone 4 選在週一，之後13年則都選是週二或週三舉辦，這次發表會破天荒地提前一天在週一舉辦(台灣時間週二)舉辦，確實狠狠打臉眾家媒體。
外界猜測這次蘋果發表會提前一天，原因可能是為了避開美國總統大選的首場電視辯論，據了解，美國時間9月10日週二適逢川普與賀錦麗的首場總統電視辯論，有可能是為了避免焦點被分散，才決定提前一天舉辦發表會。
但根據蘋果的習慣也不會選在9月11日，因為911對於美國民眾來說是一個集體記憶的一部分，911事件不僅是一個悲劇，更是美國歷史的一個轉折點，影響了國家的內外政策、社會心理和文化認同，因此長期以來蘋果都會避開911的日子，在沒有太多選擇之下，今年iPhone 16的發表就提早一天，選在週一舉辦。
今年發表會主題為「It's Glowtime」，除了有iPhone 16系列之外，外界推測還會有Apple Watch產品線都會更新，預料會有3款新Apple Watch，此外，還會有新版本的AirPods耳機登場。而iPhone 16系列預計會在發表會當週的9月13日開放預購，並於下一個周五的9月20日開賣。
🟡蘋果歷年 iPhone 發表會日期（以下為美西時間）
📍iPhone 15→2023年9月12日(二)
📍iPhone 14→2022年9月07日 (三)
📍iPhone 13→2021年9月14日(二)
📍iPhone 12→2020年10月13日(二)
📍iPhone 11→2019年9月10日 (二)
📍iPhone X →2018年9月12日 (三)
📍iPhone 8 →2017年9月12日(二)
📍iPhone 7 →2016年9月07日 (三)
📍iPhone 6s→2015年9月9日 (三)
📍iPhone 6 → 2014年9月9日(二)
📍iPhone 5s→2013年9月10日(二)
📍iPhone 5 → 2012年9月12日 (三)
📍iPhone 4s→2011年10月4日 (二)
📍iPhone 4 → 2010年6月07日 (一)
📍iPhone 3Gs→2009年6月8日(一)
📍iPhone 3G→2008年6月9日 (一)
📍iPhone 1 → 2007年1月9日(二)
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外界猜測這次蘋果發表會提前一天，原因可能是為了避開美國總統大選的首場電視辯論，據了解，美國時間9月10日週二適逢川普與賀錦麗的首場總統電視辯論，有可能是為了避免焦點被分散，才決定提前一天舉辦發表會。
但根據蘋果的習慣也不會選在9月11日，因為911對於美國民眾來說是一個集體記憶的一部分，911事件不僅是一個悲劇，更是美國歷史的一個轉折點，影響了國家的內外政策、社會心理和文化認同，因此長期以來蘋果都會避開911的日子，在沒有太多選擇之下，今年iPhone 16的發表就提早一天，選在週一舉辦。
今年發表會主題為「It's Glowtime」，除了有iPhone 16系列之外，外界推測還會有Apple Watch產品線都會更新，預料會有3款新Apple Watch，此外，還會有新版本的AirPods耳機登場。而iPhone 16系列預計會在發表會當週的9月13日開放預購，並於下一個周五的9月20日開賣。
🟡蘋果歷年 iPhone 發表會日期（以下為美西時間）
📍iPhone 15→2023年9月12日(二)
📍iPhone 14→2022年9月07日 (三)
📍iPhone 13→2021年9月14日(二)
📍iPhone 12→2020年10月13日(二)
📍iPhone 11→2019年9月10日 (二)
📍iPhone X →2018年9月12日 (三)
📍iPhone 8 →2017年9月12日(二)
📍iPhone 7 →2016年9月07日 (三)
📍iPhone 6s→2015年9月9日 (三)
📍iPhone 6 → 2014年9月9日(二)
📍iPhone 5s→2013年9月10日(二)
📍iPhone 5 → 2012年9月12日 (三)
📍iPhone 4s→2011年10月4日 (二)
📍iPhone 4 → 2010年6月07日 (一)
📍iPhone 3Gs→2009年6月8日(一)
📍iPhone 3G→2008年6月9日 (一)
📍iPhone 1 → 2007年1月9日(二)