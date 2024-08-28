iPhone 16蘋果9/10發表！日期打臉爆料大神 　傳為避開「一件事」

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▲外界猜測這次蘋果發表會提前一天的原因可以是為了避開美國總統大選的首場電視辯論。（圖／美聯社／達志影像）

▲蘋果發表會大多選在週二或週三，今年罕見的提早一天，選在美國時間9月9日週一舉辦。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果昨發出邀請函，發表會確定會在9月9日週一早上10點（台灣時間9月10日凌晨1點）舉辦，這次選在週一而非蘋果習慣的週二，狠狠打臉一票爆料大神，在邀請函出來之前，外傳會在9月10日週二舉辦，外媒認為很有可能是為了避開9月10日適逢川普與賀錦麗的首場總統電視辯論。蘋果發表會根據以往大多選在週二或週三，只有在早期2008～2010年的iPhone 3G、iPhone 3GS和iPhone 4 選在週一，之後13年則都選是週二或週三舉辦，這次發表會破天荒地提前一天在週一舉辦(台灣時間週二)舉辦，確實狠狠打臉眾家媒體。外界猜測這次蘋果發表會提前一天，原因可能是為了避開美國總統大選的首場電視辯論，據了解，美國時間9月10日週二適逢川普與賀錦麗的首場總統電視辯論，有可能是為了避免焦點被分散，才決定提前一天舉辦發表會。但根據蘋果的習慣也不會選在9月11日，因為911對於美國民眾來說是一個集體記憶的一部分，911事件不僅是一個悲劇，更是美國歷史的一個轉折點，影響了國家的內外政策、社會心理和文化認同，因此長期以來蘋果都會避開911的日子，在沒有太多選擇之下，今年iPhone 16的發表就提早一天，選在週一舉辦。今年發表會主題為「It's Glowtime」，除了有iPhone 16系列之外，外界推測還會有Apple Watch產品線都會更新，預料會有3款新Apple Watch，此外，還會有新版本的AirPods耳機登場。而iPhone 16系列預計會在發表會當週的9月13日開放預購，並於下一個周五的9月20日開賣。🟡蘋果歷年 iPhone 發表會日期（以下為美西時間）📍iPhone 15→2023年9月12日(二)📍iPhone 14→2022年9月07日 (三)📍iPhone 13→2021年9月14日(二)📍iPhone 12→2020年10月13日(二)📍iPhone 11→2019年9月10日 (二)📍iPhone X →2018年9月12日 (三)📍iPhone 8 →2017年9月12日(二)📍iPhone 7 →2016年9月07日 (三)📍iPhone 6s→2015年9月9日 (三)📍iPhone 6 → 2014年9月9日(二)📍iPhone 5s→2013年9月10日(二)📍iPhone 5 → 2012年9月12日 (三)📍iPhone 4s→2011年10月4日 (二)📍iPhone 4 → 2010年6月07日 (一)📍iPhone 3Gs→2009年6月8日(一)📍iPhone 3G→2008年6月9日 (一)📍iPhone 1 → 2007年1月9日(二)