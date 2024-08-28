快訊／應曉薇遭檢廉帶走！大聲喊冤「不合情合法的事牽線也沒用」

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民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，北檢今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處，甚至擴及搜索疑似牽線人台北市議員應曉薇議會辦公室。稍早應曉薇被檢廉人員帶離議會辦公室，更大聲喊冤「不合情不合法的事情，牽線也沒用」。柯文哲遭檢舉在台北市長任內，圖利京華城案容積率提高至840％。對此，北檢今早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處，並約談台北市議員應曉薇。廉政署上午9時許也搜索應曉薇議會辦公室，搜索快2個半小時後，應曉薇和檢廉人員約莫在12時25分步出辦公室，檢廉人員也帶走三大箱資料。應曉薇受訪時直呼，「謝謝大家關心」，至於被列被告？她也回應「沒關係」、「我一點都不會覺得委屈，身正不怕影子斜！」至於是否牽線京華城？應曉薇強調，「我要堅持一件事，任何小市民和集團到任何人，議員該做的事情，就是把陳情請市政府協助。」應曉薇也說，「謝謝大家關心，配合檢方幫是應該的，議員本質，就是合情合法接受陳情，很多事情有機會讓檢方更了解，是更好的事情，但是議員如果是很多事情不敢去做，也沒有意義，議員職責就是為了幫助人民」，最後更高喊「身正不怕影子斜，不合情不合法的事情，牽線也沒用」。