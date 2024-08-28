沈慶京遭搜索！陶朱隱園成熱門話題　至今未賣出！網友：裝置藝術

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，傳出台北地檢署今（28日）再度大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。威京集團在台北市打造出兩處地標建物，一處就是剛剛熄燈的京華城，另一處則是台北市信義區超級豪宅陶朱隱園。不過陶朱隱園至今都沒有賣出，一直是網路上熱門話題。陶朱隱園是一間位於台北市信義計畫區的豪宅大樓。陶朱隱園由威京集團的中華工程與亞太工商聯合建造，建築師為比利時籍的卡利博（Vincent Callebaut）。陶朱隱園2012年取得建照，於2018年建成，第一戶的正式交易日期為次年7月3日。其樓高93.2公尺，地上樓層21樓，地下樓層4樓，總樓地板面積為12962坪。土地面積約為2468坪，每戶約300坪大，一戶上看新台幣18億，吸睛的旋轉外觀使其成為在地特色地標。更有傳言指出，陶朱隱園內部不僅有叢林水瀑布，頂樓更有停機坪，看屋前還要先被身家調查。陶朱隱園在2018年完工後取得使用執照，直到2019年出現首筆交易，由相關企業公司承耀公司買下7樓戶。過去一兩年實品屋完工後一直沒開放賞屋，市場傳出陶朱隱園價格太高乾脆封盤不賣。有民眾在「PTT」以「陶朱隱園到底蓋來幹嘛的？」為題發文指出，「此戶建案（陶朱隱園）10年前就已出現，完工也數年，但至今一戶都沒賣出，「唯一交易的一戶還是左手換右手的，放在那邊一堆人朝聖全亞洲最貴建案，結果到現在還是一棟空城，真的很好奇陶朱隱園蓋來幹嘛的？」貼文一出，引起熱議，網友打趣表示僅當地標，「鉅資巨型裝置藝術」、「就像紐約中央公園旁的天價大樓很多也空的」、「那是個展示品，跟翠玉白菜一樣沒要賣」、「那是哥吉拉裝置藝術呀」。不過也有網友表示，「貸款套現，一戶價格已經錨定18億，剩下39戶，抵押給銀行就算只有8成，也超過500億套現，怎麼算都賺爛，更別提建築成本85億也是用貸的」、「拉高價格後拿去貸款從銀行挖錢出來」、「蓋來告訴你囤房稅的重要」。另一篇關於陶朱隱園貼文，網友在PTT上以「陶朱隱園GG了吧」為題發文指出，如果以每坪550萬元計算，整棟陶朱隱園的成本加上稅金，專家預估近約400億。而這棟豪宅共有40戶，相當於每戶的成本價約為10億元，「現在一戶都沒有正式賣出去，持有成本一年大概要1億」。但原PO認為，即使有足夠的財力，也不一定會有人想要購買陶朱隱園，因為這裡只有40戶，一旦有人住進去大眾一定會知道，媒體肯定會報導，「等於全世界都會知道你住陶朱隱園...根本沒有隱私阿....而且應該沒事有事就會有網紅、還是記者之類的，想要去陶朱隱園開箱，一定覺得很煩吧！」貼文一出，網友紛紛表示認同，「老實說，造型太詭異，容易引起觀注，反而沒隱私」、「功能就不是拿來住」、「我有百億身價我也不想住」、「買得起的有錢人根本不會想住那，反正就放著」、「去邀請買得起的人 根本沒人想買」、「自住沒隱私，賣掉價格高不好脫手」、「太高調，真的有錢人不會買」、「 真的是太高調太有名到可能沒隱私了」。甚至有網友直言「那棟只是有錢人蓋的藝術品而已」、「那是裝置藝術，不是房子」、「它只是個地標 ，你認真了」、「他不是蓋來住的，結案」、「建商賣不掉，又不降價」、「本來就不是蓋來住的」，還有人指出「聽說金庸有去看過，風水沒有很好」、「一堆有錢人會看風水」。