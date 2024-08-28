大谷翔平不該得MVP?每場只打7-10分鐘　美媒酸: Lindor更有價值

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今年專職指定打擊，目前已達成41轟、40盜的紀錄，有望挑戰前無古人的「50轟50盜」紀錄，勢必是今年國聯年度MVP的熱門人選之一，但是近期在一個網路節目中，大都會的體育節目主持人Ryan Finkelstein表示大谷沒有資格拿MVP，因為他在場上待的時間及做的事簡直少之又少，認為大都會的明星游擊手Francisco Lindor體現出的價值更多。
LindorVS大谷 誰更有資格拿國聯MVP
Finkelstein近期在自己的Youtube節目「Locked On Mets」中坦言，稱Lindor才是國聯MVP的最佳人選，她表示大谷翔平每場比賽只要上場7至10分鐘擔任指定打擊就好，不用像Lindor一樣上場守備，還酸說:「他可以到球員通道，隨意去揮棒練習，或者是在局間時按摩，我們不知道他會在那做什麼，但大谷翔平的工作比Lindor輕鬆很多，我不認為大谷更有價值。」
Finkelstein也在另一個Youtube節目「Just Baseball Fans」中提到，歷史中還沒有指定打擊的選手拿到年度MVP，大谷只要專注於打擊就好，而Lindor不論是在防守、鼓勵投手，或者是做其他要做的事情上，甚至是帶領大都會贏得比賽，都要比大谷所帶出的價值高。
現年30歲的Lindor本季出賽131場，敲出27轟、78分打點，打擊率2成69，整體攻擊指數為0.826，Lindor在8月份交出5轟、15分打點，單月打擊率高達3成33，截至今日，大都會本季打出68勝63敗成績暫居國家聯盟東區第三，距離暫居國聯外卡最後一個名額的勇士只有3場勝差。
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Finkelstein近期在自己的Youtube節目「Locked On Mets」中坦言，稱Lindor才是國聯MVP的最佳人選，她表示大谷翔平每場比賽只要上場7至10分鐘擔任指定打擊就好，不用像Lindor一樣上場守備，還酸說:「他可以到球員通道，隨意去揮棒練習，或者是在局間時按摩，我們不知道他會在那做什麼，但大谷翔平的工作比Lindor輕鬆很多，我不認為大谷更有價值。」
Finkelstein也在另一個Youtube節目「Just Baseball Fans」中提到，歷史中還沒有指定打擊的選手拿到年度MVP，大谷只要專注於打擊就好，而Lindor不論是在防守、鼓勵投手，或者是做其他要做的事情上，甚至是帶領大都會贏得比賽，都要比大谷所帶出的價值高。
現年30歲的Lindor本季出賽131場，敲出27轟、78分打點，打擊率2成69，整體攻擊指數為0.826，Lindor在8月份交出5轟、15分打點，單月打擊率高達3成33，截至今日，大都會本季打出68勝63敗成績暫居國家聯盟東區第三，距離暫居國聯外卡最後一個名額的勇士只有3場勝差。