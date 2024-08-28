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威京小沈在國內！檢廉43路搜索　清早衝住家傳「沈慶京一度想逃」

記者孫唯容/綜合報導

沈慶京。（圖／NOWnews資料照）
沈慶京。（圖／NOWnews資料照）
台北地檢署指揮廉政署指揮偵辦，民眾黨主席柯文哲在北市長任內的京華城等案被控圖利，日前已經約談前台北市副市長彭振聲等40名官員、都委會委員等，今（28）日上午廉檢上午兵分43路搜索威京集團辦公室、負責人住處，並約集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇到案，有消息指出沈慶京人在國外，不過檢廉掌握他回國時間，今天清晨前往住家逮人，傳出沈慶京一度想逃跑，不過仍被帶回，目前由相關人員訊問中，預計稍晚移送北檢複訊。

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台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者，北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證。

台北地檢署今天一早指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處，並約談沈慶京。台北市議員應曉薇也在約談名單內。稍早，應曉薇被檢廉人員帶離議會辦公室，更大聲喊冤「不合情不合法的事情，牽線也沒用」。

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