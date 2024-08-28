中職／「單身即地獄3」尹廈情來了！31日擔任樂天阿迷趴開球嘉賓

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▲尹廈情在韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。（圖／翻攝自尹廈情 IG）

亞洲跨國集資平台MYFEEL冠名贊助Rakuten Monkeys主題日，聯手打造MYFEEL阿迷趴。尹廈情曾出演人氣實境秀《單身即地獄3》，在劇中活潑直爽個性吸引不少粉絲，尤其壓低下巴的放電招牌表情，更是在網路上爆紅。MYFEEL阿迷趴宣布，《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）將於8月31日來台擔任開球嘉賓。尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，以其姣好的容貌和獨特的魅力，吸引了無數粉絲的目光。更MYFEEL執行長郭承錠表示，「作為與樂天集團有著共同日商背景的跨國集資平台，」營運長楊婷雯指出，「我們相信體育不只是競技，也是凝聚社群、促進共享價值的重要媒介。這次合作不單是商業上的交流，更是文化和價值的共鳴，希望透過這次活動，將我們的精神和價值觀傳遞給更廣大的社會群體」。MYFEEL隸屬於日本娛樂經紀上市公司DLE（株式会社ディー・エル・イー）集團，旗下擁有國際知名動漫IP、藝人等娛樂資源，此次連結日本母公司對娛樂事業的耕耘，進一步串連韓國「春香小姐」尹廈情響應阿迷趴，實現了推動美好生活體驗的承諾。。此外，全球首個跨國行動電源共享服務「Charge SPOT」將提供限量借電券兌換序號，並於球場借電機台釋出首波胖胖褲豬（パンパカパンツ）造型限量行動電源。M。樂天桃猿對於與MYFEEL的合作充滿期待，期待透過這次跨領域的結合，讓棒球運動更加融入全民生活。