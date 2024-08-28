中職／「單身即地獄3」尹廈情來了！31日擔任樂天阿迷趴開球嘉賓

亞洲跨國集資平台MYFEEL冠名贊助Rakuten Monkeys主題日，聯手打造MYFEEL阿迷趴。繼先前宣布賽後演唱會的亮眼陣容和首度與海軍合作拍攝「張騫艦」主視覺後，今日再度拋出「驚喜彩蛋」，將邀請韓國「春香小姐」尹廈情擔任8月31日的開球嘉賓，共同響應迷彩盛宴。尹廈情曾出演人氣實境秀《單身即地獄3》，在劇中活潑直爽個性吸引不少粉絲，尤其壓低下巴的放電招牌表情，更是在網路上爆紅。
單身即地獄人氣成員 招牌放電表情走紅
MYFEEL阿迷趴宣布，《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）將於8月31日來台擔任開球嘉賓。尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，以其姣好的容貌和獨特的魅力，吸引了無數粉絲的目光。更在Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，她以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。
MYFEEL執行長郭承錠表示，「作為與樂天集團有著共同日商背景的跨國集資平台，我們非常榮幸成為這次阿迷趴的贊助夥伴。期待此次合作能為球迷帶來一場精彩的體育賽事，也希望未來能有更多跨產業的合作機會。」營運長楊婷雯指出，「我們相信體育不只是競技，也是凝聚社群、促進共享價值的重要媒介。這次合作不單是商業上的交流，更是文化和價值的共鳴，希望透過這次活動，將我們的精神和價值觀傳遞給更廣大的社會群體」。
MYFEEL隸屬於日本娛樂經紀上市公司DLE（株式会社ディー・エル・イー）集團，旗下擁有國際知名動漫IP、藝人等娛樂資源，此次連結日本母公司對娛樂事業的耕耘，進一步串連韓國「春香小姐」尹廈情響應阿迷趴，實現了推動美好生活體驗的承諾。
販售藍色霜淇淋 推出限量週邊商品
8月31日和9月1日MYFEEL將準備多項精彩活動，包括MYFEEL品牌色的「藍色霜淇淋」，以及每日前1000名入場球迷，可領取MYFEEL阿迷趴主題日螢光棒。此外，全球首個跨國行動電源共享服務「Charge SPOT」將提供限量借電券兌換序號，並於球場借電機台釋出首波胖胖褲豬（パンパカパンツ）造型限量行動電源。MYFEEL阿迷趴更將集資達標的概念搬到球場，透過賽事表現累積解鎖豐富獎品，包括樂天女孩簽名拍立得、球員簽名棒球和球衣，邀請球迷進場為球員加油。樂天桃猿對於與MYFEEL的合作充滿期待，期待透過這次跨領域的結合，讓棒球運動更加融入全民生活。
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MYFEEL阿迷趴宣布，《單身即地獄3》的尹廈情（윤하정，又名尹夏貞）將於8月31日來台擔任開球嘉賓。尹廈情在2021年獲選為韓國「春香小姐」第四名，以其姣好的容貌和獨特的魅力，吸引了無數粉絲的目光。更在Netflix和JTBC合作的韓國綜藝節目《單身即地獄3》中，她以壓低下巴放電的招牌表情和氣質，擄獲大量關注。
MYFEEL執行長郭承錠表示，「作為與樂天集團有著共同日商背景的跨國集資平台，我們非常榮幸成為這次阿迷趴的贊助夥伴。期待此次合作能為球迷帶來一場精彩的體育賽事，也希望未來能有更多跨產業的合作機會。」營運長楊婷雯指出，「我們相信體育不只是競技，也是凝聚社群、促進共享價值的重要媒介。這次合作不單是商業上的交流，更是文化和價值的共鳴，希望透過這次活動，將我們的精神和價值觀傳遞給更廣大的社會群體」。
MYFEEL隸屬於日本娛樂經紀上市公司DLE（株式会社ディー・エル・イー）集團，旗下擁有國際知名動漫IP、藝人等娛樂資源，此次連結日本母公司對娛樂事業的耕耘，進一步串連韓國「春香小姐」尹廈情響應阿迷趴，實現了推動美好生活體驗的承諾。
販售藍色霜淇淋 推出限量週邊商品
8月31日和9月1日MYFEEL將準備多項精彩活動，包括MYFEEL品牌色的「藍色霜淇淋」，以及每日前1000名入場球迷，可領取MYFEEL阿迷趴主題日螢光棒。此外，全球首個跨國行動電源共享服務「Charge SPOT」將提供限量借電券兌換序號，並於球場借電機台釋出首波胖胖褲豬（パンパカパンツ）造型限量行動電源。MYFEEL阿迷趴更將集資達標的概念搬到球場，透過賽事表現累積解鎖豐富獎品，包括樂天女孩簽名拍立得、球員簽名棒球和球衣，邀請球迷進場為球員加油。樂天桃猿對於與MYFEEL的合作充滿期待，期待透過這次跨領域的結合，讓棒球運動更加融入全民生活。