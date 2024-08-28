大谷翔平帶傷狂敲雙安！連續3年150安　道奇2:3主場不敵金鶯大軍

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▲大谷8局下最後一次打席遭到三振。大谷此役4打數2安打，吞下1次三振，打擊率升至0.294，目前全壘打和盜壘都停留在41轟、40盜。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（28）在主場迎戰巴爾的摩金鶯，日籍「二刀流」好手大谷翔平前一場左手被觸身球擊中，但沒有影響大谷打擊手感，他單場貢獻2安，但得分關鍵時刻卻未能建功。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平連續3年150安達標！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（28）在主場迎戰巴爾的摩金鶯，大谷翔平在26日對戰光芒遭觸身球砸中左手，後續檢查沒有傷及骨頭，但他也戴上貼布，傷勢部分還有待觀察。大谷今天對戰金鶯依舊打一棒、指定打擊。大谷在第5局2：3落後、無人出局一二壘有人時上場打擊，但他敲出三壘高飛球被接殺，無法幫助球隊串聯攻勢，後面Mookie Betts和Teoscar Hernández也都沒有安打建功。道奇今天推出Jack Flaherty掛帥先發出戰老東家，2局上他被Ryan O'Hearn陽春砲失分，道奇靠著Miguel Rojas的高飛犧牲打扳平戰局，加上Teoscar Hernández在第3局一、二壘有人時適時敲出安打，送回大谷得到超前分，取得2：1領先。5局上金鶯強打Ramon Urias擊出左外野2分砲逆轉，本季第10轟出爐，道奇打線遭金鶯投手群壓制，Seranthony Dominguez成功關門守住勝利。Flaherty此役雖然繳出6局失3分的優質先發，但卻苦吞本季第6敗。