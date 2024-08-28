人物／應曉薇演藝圈轉戰政壇　曾被爆男友是黑道、用假學歷選舉

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▲應曉薇曾在他的臉書分享女兒應佳妤的多倫多大學畢業照。（圖／翻攝自應曉薇臉書）

台北市議員應曉薇今（28）日因在「京華城弊案」中，疑似替威京集團牽線，遭檢調約談，震驚政壇。應曉薇的政治生涯從2010年開始，連任北市議員至今，且在參政前還曾是電視演員，出演多齣電視劇，像是以中視的《神鵰俠侶》就是她的出道作。民眾黨主席柯文哲遭檢舉在台北市長任內，圖利京華城案將土地容積率提高至840％。今早北檢指揮廉政署兵分多路展開搜索約談行動，搜索京華城負責人、威京集團總部主席「威京小沈」沈慶京等人辦公室及住處，並約談沈慶京、台北市議員應曉薇共5、6人到案，廉政署稍晚將沈、應陸續移送北檢複訊。回顧應曉薇的從政生涯，其實，應曉薇再踏入政治前，曾是電影演員，在1980年代至2000年，她出演多齣電視劇，其中，中視的《神鵰俠侶》是她的處女作，是紅極一時的「花系列」電視劇當家花旦。在退出演藝圈後，應曉薇長年投身監所輔導，於2010年時獲國民黨提名跨足政壇，當選台北市議員後，也就一直連任至今。不過，應曉薇從政期爭議也不斷，先是2011年時，台北市政府派人在寒夜到萬華艋舺公園遊民聚集處噴水清掃環境，雖非噴向街友，但仍引發熱議，沒想要應曉薇竟然在議會質詢時，說出「誰往遊民身上灑就撥獎金」，更一度要被罷免，事後應曉薇也趕緊致歉。在2016年時，又被周刊爆料，應曉薇公私不分，找了經營成人頻道，有黑道背景的男友王尊侃擔任辦公室執行長；2018年還被發現，應曉薇於市議員選舉選舉公報上登載之所謂「溫哥華生命科學研究所碩士」，是違反法規的假學歷，應曉薇當時哽咽喊冤稱是選舉抹黑。應曉薇感情路也相當坎坷，她曾在受訪時坦承「孩子的爸」確實是大陸藝術家樓朋文，34歲的應曉薇在一次慈善活動遇見男方樓朋文，因為對方熱烈追求而交往，在不知男方是有婦之夫的情況下，介入成了第三者，並生下2個女兒（應佳伶、應佳妤），最終在懷第2胎時決定與男方分手，並獨立撫養小孩，淚訴自己「不敢再愛」。2個女兒也成為選戰時意外「嬌點」，應佳妤、應佳伶遺傳了應曉薇的美貌，曾參與旅美導演王世昀的電影演出，大女兒應佳妤還以《南唐二主》獲得了皇家戰狼影展（Royal Wolf Film Awards）最佳女演員獎，讓應曉薇笑稱女兒比她還厲害，她拍戲都還沒有拿過獎。