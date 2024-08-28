電金傳齊揚、台股終場上漲185點　台積電多頭擋不住！上漲22元

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市場觀望輝達即將公布的財報，美股四大指數昨（27）日全數走高，其中道瓊指數再創歷史新高，費半指數上漲逾1%，激勵台北股市今（28）日開盤上漲25.57點、來到22210.57點，不過隨後遇到賣壓襲擊一度翻黑，最低來到22108.86點，不過在權王台積電領漲之下成功「V轉」翻紅，尾盤更是在電今傳帶動下，終場收在最高點22370.66點、上漲185.66點或0.84%，日K連2紅，成功站回5日線，成交量稍微放大到3000億元以上、來到3091.73億元。中小型股走勢跟大盤雷同，以272.5點紅盤開出，盤中一度翻黑，所幸跟著大盤一同「V轉」，不過尾盤稍嫌無力，沒有像大盤一樣收在最高點，終場上漲0.19點或0.07%，收在272.62點，日K連2紅，成交量為1237.75億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、群創、中信金、均豪、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、均豪、鴻海、聯鈞、世紀鋼。電子股人氣回籠，資金成交比重來到67.1%，權值股漲多跌少，台積電以945元開出、上漲3元，盤中漲幅不斷擴大，終場收在今日最高價格964元，上漲22元或2.34%，貢獻大盤指數就有175點，也就是說今日有將近95%的漲點是台積電貢獻的；同樣點火的還有鴻海，今日以181元開出，盤中點火走高，最高來到186元，終場上漲5元或2.77%，收在185.5元，貢獻大盤指數就有23點；只有聯發科還在盤下震盪，最低來到1185元，終場下跌10元或0.83%，收在1200元。台積電收在最高價，再加上國際半導體展將在9月4日登場，激勵半導體股同步走高，類股指數上漲近2%，位居漲幅排行冠軍，汎銓上漲逾6%，日月光投控、台星科、錼創科技-KY創上漲逾3%，欣銓、聯電、弘塑、精材上漲逾3%。同樣設備股也走高，巨漢亮燈漲停來到167元，翔名上漲逾6%，中砂上漲逾4%，美達科技、昇益、京鼎、均豪上漲逾3%。此外，隨著中國製3A遊戲大作《黑神話：悟空》正式上線後，過去一周中國顯卡、PC DIY市況活絡，電競升級換機潮大舉發酵，今日相關概念股零星點火，承啓攻上漲停價39.4元，拉出第三根漲停板，微星、青雲上漲逾1%。電子股中，矽光子概念股今日也有表現，台積電 今年在北美技術論壇宣示矽光子技術量產進度，引發市場追捧相關概念股，並預計在今年國際半導體展SEMICON攜手日月光投控號召共 31 家產業夥伴加入聯盟，為矽光子技術制定標準，要組下世代技術的完整生態系。因此激勵相關個股走高，聯均、聯亞亮燈漲停，明泰、台星科、日月光投控、華星光上漲逾3%，台燿、前鼎、上銓上漲逾2%。工具機概念股也漲勢驚人，喬福、高鋒、東台、富強鑫亮燈漲停，佰德漲逾6%，中砂、協易漲逾4%，恩德漲逾3%，直得、大銀微系統、錩泰漲逾2%。此外，資金也有流向生技族群，全球M痘（前稱猴痘）疫情持續擴大，並且傳染途徑更具威脅！去年在剛果發現的變異株1b，22日由泰國通報非洲以外的第2例；首例在瑞典。醫師警告，該病毒株可透過呼吸道飛沫傳染，傳染力更強！疾管署昨日公布新增1例M痘本土個案，目前境外加本土累計404例均為IIb型病毒，尚無新型Ib型。疾管署發言人羅一鈞說，新型病毒遲早會進入台灣，嚴陣以待。生技股今日走高，天良、泰福-KY亮燈漲停，ABC-KY逼近漲停、上漲逾9%，浩鼎、世界健身-KY上漲逾6%，三顧、威建生技上漲逾5%，共信-KY、毛寶上漲逾4%。