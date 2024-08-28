Santander火力爆發！38轟只落後大谷、Judge　挑戰左右開弓40轟

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MLB巴爾的摩金鶯外野手Anthony Santander本季大爆發，目前已敲出38轟、114支安打、打擊率2成35、OPS0.821，Santander在美聯全壘打排行榜上力壓Juan Soto排名第2，綜觀全大聯盟也只落後洛杉磯道奇大谷翔平，以及洋基「法官」Aaron Judge。今年Santander有機會挑戰大聯盟史上第8位完成單季40轟的左右開弓打者，同時也是繼2006年後大聯盟首位。Santander在2016年透過「規則五選秀」加盟金鶯，當年金鶯的核心陣容還是以Manny Machado、Adam Jones、Chris Davis等人組成，7年過後，金鶯陣容已完成換血，多名年輕球員逐漸展露頭角，但Santander依舊是金鶯陣容不可或缺的一員。Santander今年長打大爆發，目前已敲出38轟，力壓Soto在美聯全壘打排行榜上排名第二，而全大聯盟只有Aaron Judge和大谷翔平比他敲出更多全壘打，只要再敲出兩轟，Santander將會成為大聯盟史上第8位完成單季40轟的左右開弓打者。上一次有左右開弓打者完成40轟是在2006年，當年Carlos Beltrán敲出41轟，Lance Berkman敲出45轟，近年來最接近40轟的左右開弓打者是2018年的Ramírez的39轟和Francisco Lindor的38轟，大聯盟左右開弓打者單季最多轟，為洋基名人堂球星Mickey Mantle在1961年所創下的54轟。