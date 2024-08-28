韓劇女神金高銀出沒台北？超台招牌、郵筒全入鏡　狂吸36萬人按讚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷運南京復興站往遼寧街的路標也被拍得清清楚楚，粉絲開心之餘也相當驚訝，台北街頭還能拍得如此有藝術感。（圖／ggonekim IG）

▲金高銀登上的《W Korea》把台北街頭也拍成藝術大片，許多粉絲表示，要不是看到「台灣特產」鐵皮屋頂跟水塔，根本反應不過來背景是台灣。（圖／ggonekim IG）

韓國人氣女演員金高銀出演《奶酪陷阱》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等韓劇爆火，今年又憑藉電影《破墓》榮獲百想藝術大賞最佳演技獎，得到演技上的肯定外，也成為新生代演員中最出名的實力派之一。昨（27）日，金高銀在社群平台上分享的一組雜誌大片意外引起台灣粉絲的熱議，只見台北的公車專用道、郵筒、植牙招牌、鐵皮屋全都入鏡時尚雜誌，讓粉絲開心之餘也相當驚訝，台北街頭還能拍得如此有藝術感。昨日，金高銀在IG曬出自己登上時尚雜誌《W Korea》的一系列美照，造型可塑性超強的她，無論是冷臉還是大笑都讓人眼前一亮，淡顏系的五官搭配浮誇的香奈兒首飾，更襯托她獨特的氣質。除了照片外，金高銀還分享了雜誌內頁中的風景照，台灣粉絲們赫然發現，這些背景全都來自台灣街景。除了熟悉的公車專用道、鐵皮屋頂、郵筒、窗型冷氣外，連國泰世華銀行和「植牙3萬6」的廣告招牌也都入鏡，還清楚拍下遼寧街、南京東路三段等路標，推測是在捷運南京復興站旁，讓粉絲們十分震驚，台北怎麼不聲不響的上了韓國時尚雜誌。《W Korea》的兩則貼文才PO出短短一天，就吸引超過36萬人按讚，這組在台灣取景的「超台」背景照，引來許多台灣影迷們留言大讚：「連水塔都拍得這麼有藝術感也太厲害！」、「要不是看到中文一開始根本沒反應過來是台灣」、「超愛這組照片！金高銀的氛圍跟台北好搭！」也希望這位表現力超強的韓劇女神有朝一日能親自造訪台北街頭拍攝。