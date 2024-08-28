MLB／Verlander復出遭Castellanos三分砲狙擊！費城人5：0太空人

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MLB休士頓太空人今（28）日客場對上費城人，費城人3局下半先靠著Trea Turner的一壘安打先馳得點，隨後Bryce Harper再敲安，Verlander三振Alec Bohm後，面對Nick Castellanos一顆失投曲球被逮中，被Castellanos掃出一發3分砲，Alec Bohm8局下敲出帶有一分打點的二壘安打，終場費城人就以5:0擊敗太空人。，而本場比賽同樣傷癒歸隊的Jose Altuve繳出4支2表現，是今天太空人狀態最好的球員。Castellanos近85場比賽，繳出打擊率2成80、14轟、54分打點、OPS.813的好表現，談到此戰關鍵的三分砲，Castellanos表示在第一顆速球之後，他認為那一個打席應該只會有那一顆速球，因此他做好準備，下一球曲球進來他就掃出全壘打。