MLB／Verlander復出遭Castellanos三分砲狙擊！費城人5：0太空人

MLB休士頓太空人今（28）日客場對上費城人，太空人派出傷癒歸隊的Justin Verlander先發，Verlander此役主投5局被敲7支安打失4分，而太空人打線遭到費城人先發投手Aaron Nola封鎖，全隊僅敲出6支零星安打，終場太空人就以0:5不敵費城人，Nola此役表現神勇，主投7局僅被敲出4支安打沒有失分。
費城人3局下半先靠著Trea Turner的一壘安打先馳得點，隨後Bryce Harper再敲安，Verlander三振Alec Bohm後，面對Nick Castellanos一顆失投曲球被逮中，被Castellanos掃出一發3分砲，Alec Bohm8局下敲出帶有一分打點的二壘安打，終場費城人就以5:0擊敗太空人。
Nola此役表現神勇，主投7局僅被敲出4支安打沒有失分，隨後接手的José Ruiz和Tanner Banks僅被敲出2支安打，太空人打線此役熄火，全場僅敲出6支零星安打，而本場比賽同樣傷癒歸隊的Jose Altuve繳出4支2表現，是今天太空人狀態最好的球員。
Castellanos狀態火熱 關鍵三分砲助球隊獲勝
Castellanos近85場比賽，繳出打擊率2成80、14轟、54分打點、OPS.813的好表現，談到此戰關鍵的三分砲，Castellanos表示在第一顆速球之後，他認為那一個打席應該只會有那一顆速球，因此他做好準備，下一球曲球進來他就掃出全壘打。
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Nola此役表現神勇，主投7局僅被敲出4支安打沒有失分，隨後接手的José Ruiz和Tanner Banks僅被敲出2支安打，太空人打線此役熄火，全場僅敲出6支零星安打，而本場比賽同樣傷癒歸隊的Jose Altuve繳出4支2表現，是今天太空人狀態最好的球員。
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Castellanos近85場比賽，繳出打擊率2成80、14轟、54分打點、OPS.813的好表現，談到此戰關鍵的三分砲，Castellanos表示在第一顆速球之後，他認為那一個打席應該只會有那一顆速球，因此他做好準備，下一球曲球進來他就掃出全壘打。