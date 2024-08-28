惟毅遭乾姐騙400萬！信用破產又鬧翻前東家　還不了錢被逼上絕路

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38歲男星惟毅透過主持外景節目《冒險王》在演藝圈走紅，他2021年和圈外女友結婚後生下1子，近來卻鮮少出現在螢光幕前。日前惟毅在節目上分享，曾被信任的乾姐詐騙400多萬，導致他信用破產，又被經紀公司冷凍，根本沒有能力還債，讓他一度動念輕生，導致他有將近1年的時間完全沒有接觸演藝圈，人生陷入低潮。惟毅在節目《小明星大跟班》透露，當時乾姐找他投資醫美，「一開始獲利不錯，我把身上的積蓄都投進去，借了信貸，還找家人一起，結果沒多久後，再也找不到這個人，全部的銀行宣布我信用破產。」當時惟毅也因為和前東家有誤會，導致被冷凍，根本無力償還債務，一度出現輕生的念頭。惟毅解釋，「我為了這件事有跟公司借錢，想要趕快還公司錢，就跟老闆說合約到了之後，我想要自己接工作，結果他暴怒指著我說違約，還把我直接冷凍封殺，但我什麼事也沒做，只是想說他是我老闆，先禮貌性地跟他講一聲。」因為和前公司誤會不斷，合約到期後，惟毅也不敢馬上接工作：「因為我覺得前面的事情都能被誤會，我還是把時間拉長一點，大概將近有1年的時間，我完全沒接觸演藝圈。」▲惟毅（左）一度離開演藝圈。（圖／翻攝自惟毅臉書）事實上，惟毅過去曾還原過遭乾姐詐騙的細節始末，他一開始得知乾姐在夜市擺攤，拿出25萬來投資，儘管沒回本他也不以為意，之後乾姐又邀他投資醫美診所，起初投入40萬，嚐到甜頭後，他就投入所有積蓄加碼投資，最後總共砸了400萬元，但後來他慢慢拿不到錢，儘管借了20多萬給對方幫忙周轉，乾姐卻音訊全無，還發現原來就沒有這間醫美診所存在。