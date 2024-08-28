藏壽司吉伊卡哇不用抽扭蛋！資料夾、筆記本免費送　打卡抽保冷袋

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▲藏壽司「吉伊卡哇」資料夾，消費滿額「免費送」不用抽。（圖／藏壽司提供）

▲第二波滿額贈「吉伊卡哇限量筆記本」。（圖／藏壽司提供）

▲拍下藏壽司迴轉台上的吉伊卡哇，還有「可愛打卡趣」可以抽獎送「限量保冷袋」。（圖／藏壽司提供）

▲五桐號「吉伊卡哇」有4款粉彩杯身。（圖／五桐號提供）

日本「吉伊卡哇chiikawa」全球爆紅，果然聯名藏壽司推出18款扭蛋，也在台灣掀起搶貨熱潮，還帶起一堆代吃、討空盤的亂象。提醒各位鐵粉，這波聯名除了扭蛋，還有限量資料夾、筆記本，消費滿額就能「免費送」根本不用抽，更加碼打卡抽獎要送保冷袋，獲得規則一次整理告訴你。藏壽司吉伊卡哇的18款扭蛋，把吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色，變身成5款「立體吊飾」、8款進食中「徽章」和 5款「紙膠帶」，萌萌造型搶手到不行。今（28）日起還有兩波段滿額贈來了！掌握規則「免費獲得」根本不用抽。首波8月28日起推出4款「吉伊卡哇限量資料夾」到送完為止，只要單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司Instagram就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波則從9月4日起要送出4款「吉伊卡哇限量筆記本」，也是單筆消費滿1000元、並按讚藏壽司官方Facebook即可免費擁有，一樣送完為止。而且8月28日至9月22日，只要拿手機拍下迴轉台上的吉伊卡哇、小八貓或兔兔照片，上傳到藏壽司官方Facebook指定貼文留言處、或Instagram限動標記藏壽司官方帳號及好友，還可以參加「吉伊卡哇限量保冷袋」抽獎，鐵粉們可別錯過。手搖飲料五桐號也聯名吉伊卡哇，把療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等主角，可愛的模樣搭配粉黃藍綠4種顏色，以不同插畫主題重現在杯子上，療癒呆萌的形象搭配最新「芋見椰椰奶奶」、「青梅烏龍凍飲」2款手搖飲料，已有大批粉絲收藏。而且即日起至9月15日，消費任一飲品就能「免費加料」，包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份。