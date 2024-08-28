柯文哲頻出包還要藍白合？李乾龍憶柯媽曾喊這句：國民黨當自強

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，如今又遭爆捧著4300萬買商辦作為個人辦公室使用，爭議不斷延燒。對此，國民黨前祕書長李乾龍提及，立法院長韓國瑜選完總統後一毛沒有拿，全部捐給國民黨；他也憶起2024總統大選藍白合破局，當時柯文哲的媽媽說「我兒子是總統命，怎麼可能當副總統」，當時國民黨就該清楚狀況了。李乾龍今（28）日上廣播節目《POP撞新聞》接受專訪，被問到民眾黨現在出包，2026或2028國民黨是否還會和民眾黨合作？他回憶起2024總統大選藍白合破局，當時柯文哲的媽媽說「我兒子是總統命，怎麼可能當副總統」，那時候就該清楚他們的想法了。李乾龍認為，國民黨當自強，從過去的經驗演變到現在都很清楚了，當時他也勸新北市長侯友宜甩開韁繩，勇敢做自己，當時藍白合的戲碼已經演得荒腔走板了；現在民眾黨頻頻出包，中國人美德說不要落井下石、趁人之危，但國民黨一直退讓，退到最後退無可退，接下來就是掉落懸崖粉身碎骨了，「有時候一定要有覺悟，國民黨自己泱泱大黨，人才這麼多，當時我在想藍白合如果真的能合，我樂見其成，但明明看到了不可能成的局，退無可退的時候，就要有所覺悟，勇敢做自己。」李乾龍說，現在民眾黨的領導人頻頻出問題，他感受很深，他當國民黨秘書長時，政黨補助款1億多，韓國瑜選完總統後一毛沒有拿，全部捐給國民黨，所以當時國民黨拿了這筆錢還了一些債，其實韓國瑜是可以拿這筆錢的，但他沒有拿。