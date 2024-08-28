自由市場將上演「地鐵大戰」　美媒預測Soto季後爭奪戰159億起標

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隨著大聯盟例行賽賽程即將進入尾聲，紐約洋基強打少年Juan Soto，與球隊在今年簽署的，1年3,100萬美金合約也將走完，季末投身自由市場的Juan Soto勢必會掀起各球團間的搶人大戰，《ESPN》記者Jeff Passan發文分析今年季末自由市場態勢，他也預估Juan Soto會拿到1張至少5億美元（約新台幣159億）的天價合約，而紐約的兩支球隊，洋基與大都會將是最有力的競爭者。Juan Soto今年來到洋基後，繳出生涯新高單季37轟，另外選到了109次保送更是傲視全聯盟，26歲的他正值巔峰時期，且仍有持續突破的可能性，季末投身自由市場將會是今年最大咖的球員，如此身手想必球團季末需要撒出天價銀彈，才能將這名強打少年帶回家，《ESPN》記者Jeff Passan提到業界共識是，Juan Soto的下一張合約就是5億美元起跳，而極度可能出線的隊伍正是紐約的兩支球團洋基與大都會。Jeff Passan的文章說到，洋基不能失去Juan Soto，如果洋基今年奪冠，球團勢必不會放掉這名強大火力來源，但如果他們在季後賽早早出局，那再失去Juan Soto無疑是雪上加霜。而大都會也需要一名強打者，他們的老闆Steve Cohen非常重視數據，他也知道球員30歲之後可能會開始走下坡，而今年10月才要滿26歲的強打少年Juan Soto完美符合他們補強的目標，若明年Juan Soto進駐大都會打線，未來幾年大都會的火力將升級不只一個檔次。