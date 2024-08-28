波音飛機又出事！達美航空客機輪胎拆卸時突爆炸　釀2死、1重傷

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美國達美航空（Delta Air Lines）位於喬治亞州亞特蘭大機場附近的維修設施，在27日發生輪胎爆炸意外，造成兩名工作人員喪命，一名工作人員受傷。據悉，事發當下，工作人員正在拆卸輪胎零件進行維護。目前尚不知道爆炸原因，美國聯邦職業安全與健康管理局（OSHA）也正對此案展開調查。根據《美聯社》報導，這起意外發生在27日凌晨5點左右，據達美航空聲明，當時工作人員正在為一架25日從拉斯維加斯飛到喬治亞州的波音757飛機拆卸輪胎，準備要進行維護的時候，飛機輪胎突然發生爆炸，導致兩名工作人員不幸死亡，另有一人受重傷。據悉，當時爆炸輪胎已自飛機上拆離，機身未受影響。爆炸地點為達美航空技術營運部（TechOps）的一處設施，該部門為達美航空和全球150多家航空業與航空公司客戶提供維護、修理和大修服務。事故發生之後，亞特蘭大消防隊與警察隨後趕到現場。不過機場方面表示航班沒有受到影響，達美航空也稱，這起事故沒有影響到維修作業。達美航空在聲明中證實此事件發生，並表達對此事深感悲痛，將為罹難工人的家屬及受傷工人提供全力支持。重傷的工作人員直至27日下午仍在接受治療中。達美航空表示，目前正在與地方當局合作，進行全面調查，已確定事發當下發生了什麼事情。美國聯邦航空總署（FAA）表示已要求達美航空提供關於事故的更多資訊，而美國職業安全與健康管理局已介入調查。