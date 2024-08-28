藏壽司之亂！粉絲狂吃只為「一坨療癒小生物」　吉伊卡哇爆紅關鍵

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▲《吉伊卡哇》是日本漫畫家ナガノ筆下的系列作品，最初ナガノ在推特（現稱X）帳號上以「希望變成這樣的樣子」創作出一個二頭身動物角色。（圖／取自X@anime_chiikawa）

▲劇情中，主要角色們必須透過「工作賺取生活費」，和真實世界的生活很相似，讓人感同身受。（圖／吉伊卡哇官方X帳號）

▲吉伊卡哇在年度獎項 「2024日本角色大獎」（日本キャラクター大賞）中奪得冠軍。（圖／翻攝自X）

▲藏壽司提醒民眾還是得依照餐廳規定抽取扭蛋，秉持「不外帶、不浪費、不高售」，以正當方式帶吉伊卡哇可愛小生物回家。（圖／藏壽司提供）

日本超人氣卡通「吉伊卡哇」（chiikawa）8月23日起與台灣藏壽司聯名，推出18款超萌扭蛋，讓不少台灣的「吉伊卡哇粉」暴動，紛紛衝藏壽司狂吃，然而許多人為了扭蛋，接連傳出徵求代吃、向別桌討空盤、吃不下要求外帶等亂象，甚至出現有抽到扭蛋的網友，將吉伊卡哇吊飾放在網路上以高價販售，近期的五桐號吉伊卡哇聯名和吉伊卡哇悠遊卡也讓許多民眾為之瘋狂，究竟這個讓人融化的可愛小東西是怎麼爆紅的呢？《吉伊卡哇》是日本漫畫家ナガノ（Nagano）筆下的系列作品，最初ナガノ在推特（現稱X）帳號上以，作品副標題為，完美的詮釋這些小生物給人的感受。吉伊卡哇主要包含「吉伊卡哇（ちいかわ）、小八貓（ハチワレ）、兔兔烏薩奇（うさぎ）、小桃（モモンガ）、海獺勇者（ラッコ）、栗子饅頭前輩（栗まんじゅう先輩）、風獅（シーサー）、拉麵盔甲人（ラーメンの鎧さん）、手工盔甲人（ポシェットの鎧さん）、勞動盔甲人（労働の鎧さん）」10個角色。作品中大部分的角色是不太會說話的，，而「小八貓」是全劇裡重要的翻譯官，被網友戲稱為「最會說人話的角色」。劇情中，主要角色們的生活環境是必須透過，雖然看似療癒可愛，但其實吉伊卡哇背後的故事，，他們認真生活的模樣融化許多粉絲的心，也讓大家意識到即使是這樣的生物，，讓人感同身受。吉伊卡哇在社群平台爆紅後，作者開設了官方帳號專門連載這些小生物們的故事，之後更出版實體漫畫和動畫，吸引更多粉絲，相關的周邊商品和貼圖非常熱銷，尤其在，在全球廣受歡迎。可愛的角色畫風搭配深刻的劇情，如此「反差萌」，讓大眾對吉伊卡哇更為喜愛，其角色與授權業務在年度獎項，是繼2022年後二度地拿下最高榮譽。此次吉伊卡哇與藏壽司聯名，每款角色造型都結合與壽司的形象，只要吃滿5盤便可獲得1次抽獎機會，活動僅僅開跑3天，每間藏壽司分店都排滿人潮、預約電話接不完。但這群可愛小生物引發的「新藏壽司之亂」，讓藏壽司業者苦不堪言，