中央補助經費中市府結餘繳回　議員批「有錢不會花」

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針對112年度中央補助經費，市議員李天生今(28)日批評中市府執行不力，不少業務出現經費結餘，並依規定繳回，其中社會局結餘繳回經費高達1億259萬元，其次為水利局991萬元及衛生局688萬元，要求檢討改進，不要「有錢不會花」。李天生強調，市府辛苦提出計劃爭取到中央補助經費，十分不容易，但是「有錢不會花」，不少機關補助經費出現大幅結餘繳回，顯然是執行不力，問題何在，應該好好檢討改進，同時希望各機關在發現經費出現結餘時，應該儘速簽報調整，充分運用，不要讓爭取到手的財源被迫繳回。李天生指出，依市府總決算報告，112年度中央補助款經費結餘繳回，前三名分別為：衛福部補助「托育公共化及準公共服務暨托育管理」2億731萬9,000元，結餘1億259萬2,690元；農業部補助「112年度前瞻基礎計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」3,800萬元，結餘991萬6,042元；衛福部補助「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫」1億4,594萬元，結餘688萬4,496元。社會局說，主要原因是托育補助取消排富，福部預估112年支出增加，給予大筆經費補助，遠高於本市實際需求，因而出現結餘；其中「托育公共化及準公共服務暨托育管理」，先後3次核定經費，由於尚足以支應，其中第2次核定經費並未動支；此外，公托薪資差額經費，市府以薪資3萬元之差額申請補助2,430萬餘元，衛福部則以薪資2萬8,000元之差額核定3,230萬餘元，高於本局需求經費，造成賸餘款偏高。衛生局強調，「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫」執行率95.3％，至於經費結餘原因，衛生局主管部分，有關民眾就醫、檢驗需求、檢體運送及防疫救車等業務，原本要求採用專車運送，由於中央疫情政策調整，同意院所自行運送及放寬民眾自行就醫，因而出現經費結餘；民政局部分，因疫情降階，有關開設居家照護中心及人力支援、居家隔離關懷包等經費支出減少，並覈實辦理經費繳回。水利局解說，「112年度前瞻基礎計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，經費結餘大部分是野溪整治工程，由於部分工程無法取得土同意書，被迫放棄執行，因而經費結餘；此外，另有其他河川及區排改善工程執行後出現剩餘款，都一併繳回中央。