卓揆：政府不會有限貸令！有望止跌反彈？營建類股尾盤急拉翻紅

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全台房市交易升溫，央行日前找34家銀行「喝咖啡」，被解讀為是限貸令，行政院長卓榮泰今（28）日受訪時強調，「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令」，也認同央行的作為，認為絕對不會影響正常的、一般的與進行中的貸款對象。此話一出，激勵營建類股指數尾盤點火急拉翻紅，最高一度上漲1.2%。因新青安政策造成全台房市交易升溫，各家銀行貸款接近滿水位，央行日前找34家銀行「喝咖啡」，被解讀為是限貸令，如今傳出申請房貸也受到影響引發民怨，對此行政院長卓榮泰今日受訪時強調，「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令」，也認同央行的作為，認為絕對不會影響正常的、一般的與進行中的貸款對象。卓榮泰表示：「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令」，政府關心金融市場與貸款成數安全準備，認同央行有一些積極的作為，也強調這不會影響正常的、一般的與進行中的貸款對象，權益也不應該造成任何困擾，近期也會邀請央行談談目前提出方案，在9月6日前做讓大家安心的決定。至於新青安方面，卓榮泰也警告，如果還是有人誤用、濫用政策原意，做出違法脫序的行為，政府還會有近一步的作為，會透過更大的力量，讓政策回歸到原意。卓揆一句話：「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令」一出，激勵營建類股指數尾盤急拉翻紅，最高一度上漲1.2%，振幅達到1.6%，終場上漲0.09%。其中個股也有表現，昇益上漲逾3%，國建、理銘上漲逾2%，國產、潤隆、皇昌、愛山林、三豐、龍巖、宏璟、新美齊、富華新、聯上發、安倉上漲逾1%。