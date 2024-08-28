積極推動癌篩！國健署攜手全台逾200家醫療院所　共創癌症篩檢網

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癌症已連續42年位居國人10大死因之首，衛福部國健署全面推廣癌症篩檢服務，與醫療院所合作執行「全方位癌症防治策進計畫」及「癌症防治品質精進計畫」，共同合力推動癌症篩檢工作。為守護民眾健康，並降低癌症的威脅，國民健康署自民國99年起，全面推廣癌症篩檢服務，並與醫療院所合作執行「全方位癌症防治策進計畫」及「癌症防治品質精進計畫」，共同合力推動癌症篩檢工作。112年和200多家癌症防治醫療院所合作，由各醫療院所高階主管、醫護人員及志工等全院動員的努力下，提供了276萬人次的癌症篩檢服務，占全國癌症篩檢總量近6成，篩檢出3萬多名癌前病變與8千多名癌症個案數，使3.8萬多名民眾，能夠儘早接受治療、重拾健康與生活品質。為鼓勵過去一年來200多家醫療院所的努力與付出，國民健康署頒發「篩檢效率王」、「疑癌追緝王」、「生命搶救王」、「困難挑戰王」、「切片達陣王」、「最佳救援王」、「大腸鏡品質績優」及典範獎等8個重要獎項，以肯定各醫療院所癌症防治指標與成果的績優表現，計有57家醫療院所獲此殊榮。國健署指出，本次「彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院」、「臺中榮民總醫院」、「戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院」、「新北市立聯合醫院」、「彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院」5家醫院，為醫學中心至地區醫院層級中「篩檢效率王」、「疑癌追緝王」及「生命搶救王」累計最多的醫院，榮獲典範獎。此外，全國有數千位醫護人員投入癌症防治工作，國健署表示，每一位都是癌症防治工作缺一不可的重要推手。國民健康署針對第一線推動癌症防治人員辦理「防癌尖兵評選活動」，評選出18位優秀的醫護人員。