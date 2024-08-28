帕運／笑容超甜又可愛！日本名將西田杏成游泳池畔一大「嬌」點

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▲日本游泳名將西田杏一出生就有先天性的上下肢殘疾(左臂缺失、右腿缺失)。（圖／取自an__nishida IG）

▲日本游泳名將西田杏（左二）在日本很受歡迎。（圖／取自an__nishida IG）

2024巴黎殘奧會於今(28日)盛大展開，各國運動好手也將繼續為國家拚得獎牌，其中，1996年西田杏出生於琦玉縣所澤市，小學開始便開始接觸了游泳項目，從小培養興趣的西田杏，高中時對未來的游泳生涯產生了更多的嚮往，且因為川越女子高中有50公尺的游泳池才選擇進入該校，並加入了游泳部，透過與體格健壯的朋友們比賽來增強自己的實力，屢屢創下了許多佳績，隨後他被邀請加入一處俱樂部中，其中包括一些日本頂尖的殘疾游泳運動員，當下她才意識到自己的目標就是走向全世界。在之後，在這期間他不斷的刷新日本紀錄，甚至超越標準參賽記錄獲得2016年里約殘奧會的參賽資格，可惜的是在日本國家隊選拔賽上她未能打破標準紀錄，沒有被選為國家隊。往後的練習中，西田杏開始只用右臂游泳，他的記錄有所提高，然而，她還是不符合派遣標準，儘管被提名但並不在10名有資格參加的7人之列。她表示這是游泳生涯中最艱難的一段經驗，但也因為如此，她才能夠比任何人都懷著對殘奧會更強烈的熱情去練習。隔年他獲得了2017年世錦賽的參賽資格，但賽事因墨西哥地震而推遲，日本放棄了派遣；2018年，游泳方法修改，禁止他做單臂蝶泳，導致他的成績下滑，無緣國家隊。沒能去到里約讓她非常鬱悶，泳姿的調整讓她沒有更多國際賽事能參加，多重打擊下使她徹底陷入了谷底。面對困境，西田杏考慮轉行競技運動，他搭乘火車前往修善寺參加自行車比賽，在當時冠狀病毒大流行的時候，西田杏增強了自己失去的左臂，讓她能夠在游泳上做出更好的平衡，也透過不斷的練習來增強肌肉的耐力，3月份的日本殘障游泳錦標賽上，她創下了37.74秒的紀錄，隨後又在5月份的代表選拔會中，創下37.01秒的紀錄，大幅打破日本紀錄，並同時獲得2020東京殘奧會的資格。西田杏在東京殘奧會賽前受訪時表示，而本屆的巴黎奧運殘奧會中也有西田杏的身影，她分別參加女子200 尺個人混合式、4x50公尺混合游泳接力、女子50公尺蝶式，期待她在賽場上能繼續帶給觀眾那抹隱藏著頂尖選手驕傲的微笑，並帶來諸多精采表現。