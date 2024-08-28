快訊／應曉薇遭檢廉帶走！大聲喊冤「不合情合法的事牽線也沒用」

被王世堅點名選台北市長　莊瑞雄笑「唬爛話」反曝：他呼聲高很爽

記者陳佩君／台北報導

▲被王世堅點名參選市長，莊瑞雄笑稱，王世堅才是呼聲最高的人選。（圖／記者陳明安攝）
▲被王世堅點名參選市長，莊瑞雄笑稱，王世堅才是呼聲最高的人選。（圖／記者陳明安攝）
距離2026年縣市長還有段時間，不過，綠營要派誰參選台北市引起外界關注，民進黨立委王世堅今（28）日點名同黨同事莊瑞雄及吳思瑤。對此，莊瑞雄下午受訪時直呼，不要聽王世堅「話唬爛」，他現在是呼聲最高人選，「爽得跟什麼一樣」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠營要派誰參選台北市長受到矚目，對此，王世堅今受訪時表示，他對市長選舉完全不了解，但吳思瑤及莊瑞雄是不錯的人選。

對此，莊瑞雄下午受訪時直呼，不要聽王世堅在那邊話唬爛，「他現在是呼聲最高人選，爽的跟什麼一樣，不好意思就故意點名我，每天跟我練痟話」。

莊瑞雄笑稱，民進黨在台北市非常艱困選區，真的要找人選還是要排隊，「不會是我啦！」

媒體追問，那排第一是王世堅嗎？莊瑞雄則稱，民進黨有民進黨的機制，王世堅也不是自己跳出來講，是別人點他。

柯文哲捲風波後白委急喊廢監察院　綠委諷：藍白果然哥倆好

捧千萬買房後抱怨高房價！四叉貓諷柯文哲抗議忘這句「心虛嗎？」

鄭文燦涉貪檢起訴求重刑12年　綠廉政會曝「這關鍵」才會除名

台南幫捲司法案！民進黨廉政會討論陳宗彥、林宜瑾案「結果曝光」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生