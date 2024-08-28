被王世堅點名選台北市長　莊瑞雄笑「唬爛話」反曝：他呼聲高很爽

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距離2026年縣市長還有段時間，不過，綠營要派誰參選台北市引起外界關注，民進黨立委王世堅今（28）日點名同黨同事莊瑞雄及吳思瑤。對此，莊瑞雄下午受訪時直呼，不要聽王世堅「話唬爛」，他現在是呼聲最高人選，「爽得跟什麼一樣」。綠營要派誰參選台北市長受到矚目，對此，王世堅今受訪時表示，他對市長選舉完全不了解，但吳思瑤及莊瑞雄是不錯的人選。對此，莊瑞雄下午受訪時直呼，不要聽王世堅在那邊話唬爛，「他現在是呼聲最高人選，爽的跟什麼一樣，不好意思就故意點名我，每天跟我練痟話」。莊瑞雄笑稱，民進黨在台北市非常艱困選區，真的要找人選還是要排隊，「不會是我啦！」媒體追問，那排第一是王世堅嗎？莊瑞雄則稱，民進黨有民進黨的機制，王世堅也不是自己跳出來講，是別人點他。