沈慶京遭搜讓陶朱隱園成話題　土城AI園區也是威京蓋、鴻海都搶買

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京華城弊案風波持續擴大，台北地檢署今（28）日兵分多路大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所及威京集團辦公室，案情持續延燒，沈慶京也不排除被約談，消息一出，引發外界一片嘩然。綽號「威京小沈」的沈慶京，自1970年代買賣台灣紡織品配額累計身家，之後轉戰股市，更曾一度與雷伯龍、游淮銀、榮安邱等人並稱「股市四大天王」。但因當時財政部長郭婉容課徵證所稅，重創股市導致股市全面重挫跌停事件後，讓沈慶京退出股市，轉向投資金融、房地產、建築等實業，並創立威京集團。威京集團曾建設過不少有名的地標建物，包含這次引發風波的主角京華城，以及台北信義區超級豪宅陶朱隱園。近年則是看準AI商機，在新北市土城工業區打造的新地標「中工雲宇宙AI園區」，去年8/14舉辦上樑典禮，新北市長侯友宜還特別到場參與。中工雲宇宙AI園區為兼具AI智能、環境永續、共享循環、健康安全以及符合ESG指標的智慧園區，尤其是綠化節能部分，受到陶朱隱園吸碳抗暖救地球的啟發，規劃取得LEED白金級標章，打造一樓超過8,000坪的生態庭園，全區綠覆率高達78%。同時建置超量的雨水回收及中水回收再利用系統；屋頂面積有高達40%建置太陽能發電設備，未來將符合進駐企業在ESG需求上做出貢獻。中工雲宇宙AI園區基地規模約1.6萬坪，規劃興建4棟地上16層、地下5層的建物，總樓地板面積達到10萬坪以上，預估可創造1.29萬個就業機會，並在2025年完工，總銷售上看500億元。在去年第3季公開銷售後，就接到許多國內外高科技廠家詢問，其中有部分廠辦已簽署房屋及車位預購意象書，鴻海集團也砸75億元搶進。