美網／大坂直美擊敗世界前十好手強勢晉級　「蘿莉塔戰袍」超吸睛

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日本混血前球后大坂直美（Naomi Osaka）重返美網公開賽，今（28）日女單首輪以6：3、6：2直落二擊敗拉脫維亞好手Jelena Ostapenko，強勢晉級64強。這場勝利是她相隔4年半再次擊敗世界前10好手，為她本屆美網爭冠之路打出好的開始。此外，大坂直美以一身「蘿莉塔風」戰袍現身球場，背後還有一個超大綠色蝴蝶結，瞬間成為場中的焦點。大坂直美本屆以外卡參賽，過往職業生涯4座大滿貫冠軍，曾兩度（2018、2020年）於美網封后。大坂直美在受訪時透露，當她重返紐約法拉盛時，她試圖控制情緒，回憶起過去無法參賽的那段時光，她坦言：「我記得去年看著Coco Gauff比賽時，我非常渴望再次踏進球場，但我不確定自己是否能做到。」自從產假回歸後，大坂直美的表現穩步提升。本場比賽，她轟出9記愛司、第一發得分率達80%，而且全場三度破發，僅有5次非受迫性失誤，徹底壓制曾於2017年法網摘冠的第10種子Ostapenko。值得一提的是，此戰大坂直美穿著一套引人注目的鮮豔綠色「蘿莉塔風」套裝，明亮的綠色蝴蝶結更是成為全場焦點。她表示，這樣的套裝在紐約的美網舞台上，讓她感受到一種特別的神奇力量，「比其他大滿貫賽事中，我覺得美網更能接受這種華麗的風格，所以來擁抱這種風格吧。」首輪強勢過關後，大坂直美將在第二輪對陣捷克好手Karolína Muchová，她提到自己將繼續努力、專注比賽，同時享受這段美網之旅。此外，大坂直美去年生下寶貝女兒，除了比賽之外，所有時間都塞滿的小孩，她笑說：「昨晚我的女兒不想按時上床睡覺，我只能抱著她，只是當時我心想：『這真是個不太合適的時間！』」