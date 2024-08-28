郭富城扯開上衣秀冰塊肌！證實12月攻蛋開唱：沒想過要退休

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▲郭富城在演唱會上扯開上衣大秀肌肉，讓粉絲大飽眼福。（圖／小紅書）

郭富城全新巡演「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站」，自8月13日於紅磡體育館開唱以來，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼LED多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲，更大秀結實胸肌、腹肌，共帶來13場精彩演出。昨（27）晚迎來香港紅磡最終場，郭富城驚喜宣布即將在12月登上台北小巨蛋開唱，誓言為台灣粉絲帶來最魔幻的視覺震撼及完美體態，感謝歌迷的同時也強調沒想過要退休！這場「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站」對於郭富城來說可說意義非凡，這不僅是他闊別8年再登紅館舞台，更是他第9次的紅館大型演唱會，同時也是他踏足紅館第30年的大日子。而郭富城27日迎來香港站最終場演出，在安可時竟然無預警在台上宣布：「下一站⋯台北小巨蛋！」特別預告即將要來台開唱，可說是送給久違的台灣歌迷一份大禮。而也是郭富城睽違五年後再次來台開唱，再次攻蛋的他每次開唱總令人引頸期盼，更因為精湛的唱跳功力搭配華麗舞台造型及超炫視覺特效，所營造出的魔幻舞台魅力而讓人心神嚮往；這次為了全新巡演的演出，郭富城再度發揮「舞台王者」本領，團隊特別砸下重金打造立體多元舞台，當中巨翼LED舞台多角度立體展現 ，衝擊視覺特效震撼全場，其中一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」猶如一個點題式的魔幻出口（Exit），搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷掀起話題熱潮，也讓歌迷更加期待台北場的到來。值得一提的是，郭富城在這次全新巡演的香港場上，也驚喜地把自己近年的畫畫愛好搬上舞台，現場憑歌作畫，和歌迷分享。此外，他更一連載歌載舞獻唱多首經典，從動感的〈無忌〉、歌劇式的〈國王的新歌〉，之後再以卡邦式形態表演〈失憶諒解備忘錄〉，還加了一段踢躂舞表演，再現舞王風範。而他在這次演出，更扯下濕透的衣服，大曬冰塊腹肌，讓台下粉絲看了大噴鼻血。除此之外，為了紀念踏入紅館30週年，郭富城特別為歌迷作了一曲《您》，感激歌迷一直堅心支持，現場更以翼的形式升出30幅《您》字，每幅代表一年，非常有心思；而他在香港紅磡演唱會上更答謝歌迷多年支持：「謝謝歌迷30年來一直的支持，我熱愛工作、熱愛舞台，當下沒有想過退休！因為自己還有很多夢想要實現，相信歌迷會一直支持自己！」