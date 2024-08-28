歐陽妮妮瘋傳懷孕！1張緊身洋裝側面照　「真實身材」全現形

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▲歐陽妮妮穿緊身洋裝，小腹平坦。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

▲歐陽妮妮之前也曾PO出露小蠻腰的照片。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

歐陽龍和傅娟的大女兒歐陽妮妮和演員張書豪交往5年，張書豪也在6月底求婚成功，外傳歐陽妮妮是「帶球嫁」，張書豪也透過經紀人曖昧透露，「有好消息會跟大家分享。」歐陽龍也曾說過如果是真的也祝福，近來歐陽妮妮出遊，PO出一張身穿黑色緊身洋裝的照片，稍微側面的角度完全看到真實身材，再度受到討論。歐陽妮妮27日PO出一張出去玩的照片，穿著無袖緊身洋裝的她，秀出一雙大長腿，身高看起來直逼190，她自豪「沒有拉腿唷」，而緊身的款式也可看出她小腹平坦，沒有懷孕的徵兆，8月初時她也曾PO出穿著短版上衣的照片，雖然都是黑色，但也露出一點小蠻腰。張書豪和歐陽妮妮拍台劇《腦波小姐》假戲真做，之前兩人好友夏如芝出席活動時才說，很看好他們會結婚，歐陽妮妮在6月底答應求婚後，拍週刊到衣著寬鬆，朋友也很自然地摸她的肚子，看起來真的很像有孕在身，對於是否懷孕，張書豪曾透過經紀人回應，「謝謝關心，如果有好消息會跟大家分享的。」對於兩人共結連理，傅娟也特別叮囑張書豪，「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」歐陽龍也表示，「親愛的妮妮能夠幸福滿滿、開開心心、健健康康，相信這是所有天下父母心對孩子最大的願望，祝福你們，爸爸愛妳！」