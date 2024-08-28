孫淑媚被爆祕婚8年、私生子認祖歸宗　本人親上火線9字回應了

歐陽妮妮瘋傳懷孕！1張緊身洋裝側面照　「真實身材」全現形

記者李欣容／台北報導

▲歐陽妮妮之前被拍到小腹隆起的照片，但她昨（27）日PO出的照片中，卻是小腹平坦，看起來沒有懷孕的徵兆。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮之前被拍到小腹隆起的照片，但她昨（27）日PO出的照片中，卻是小腹平坦，看起來沒有懷孕的徵兆。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
歐陽龍和傅娟的大女兒歐陽妮妮和演員張書豪交往5年，張書豪也在6月底求婚成功，外傳歐陽妮妮是「帶球嫁」，張書豪也透過經紀人曖昧透露，「有好消息會跟大家分享。」歐陽龍也曾說過如果是真的也祝福，近來歐陽妮妮出遊，PO出一張身穿黑色緊身洋裝的照片，稍微側面的角度完全看到真實身材，再度受到討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲歐陽妮妮穿緊身洋裝，小腹平坦。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮穿緊身洋裝，小腹平坦。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
歐陽妮妮帶球嫁？真實身材現形

歐陽妮妮27日PO出一張出去玩的照片，穿著無袖緊身洋裝的她，秀出一雙大長腿，身高看起來直逼190，她自豪「沒有拉腿唷」，而緊身的款式也可看出她小腹平坦，沒有懷孕的徵兆，8月初時她也曾PO出穿著短版上衣的照片，雖然都是黑色，但也露出一點小蠻腰。

張書豪和歐陽妮妮拍台劇《腦波小姐》假戲真做，之前兩人好友夏如芝出席活動時才說，很看好他們會結婚，歐陽妮妮在6月底答應求婚後，拍週刊到衣著寬鬆，朋友也很自然地摸她的肚子，看起來真的很像有孕在身，對於是否懷孕，張書豪曾透過經紀人回應，「謝謝關心，如果有好消息會跟大家分享的。」

對於兩人共結連理，傅娟也特別叮囑張書豪，「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」歐陽龍也表示，「親愛的妮妮能夠幸福滿滿、開開心心、健健康康，相信這是所有天下父母心對孩子最大的願望，祝福你們，爸爸愛妳！」

▲歐陽妮妮之前也曾PO出露小蠻腰的照片。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）
▲歐陽妮妮之前也曾PO出露小蠻腰的照片。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

歐陽妮妮小腹微凸爆懷孕！傅娟先公開喜訊「與張書豪已登記結婚」

歐陽妮妮被爆小腹隆起飄孕味！疑未滿3個月不能說　張書豪回應了

歐陽妮妮爆懷孕「衣著寬鬆友摸肚」！張書豪戒菸承諾陪愛人久一點

求婚後首度同框！張書豪「緊貼歐陽妮妮」　有沒有懷孕一目了然

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生