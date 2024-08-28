江蕙登大巨蛋復出搶輸蔣萬安？陳其邁「2字」回應

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藝人江蕙無預警宣布復出歌壇，10月將會站上台北大巨蛋的國慶晚會演出，而曾表態爭取江蕙開唱的高雄市長陳其邁今（28）日被媒體問及此事時，僅低調回應，「尊重」。主辦單位寬宏藝術昨發聲明，提到二姐很榮幸受邀10月份國家慶典，也感謝大家讓二姐重拾麥克風；台北市長蔣萬安今受訪則說，他要再次感謝二姐，願意復出開唱，「台北市今年迎來大巨蛋第一場非體育賽事的大型活動，就是國慶晚會別具意義」。民進黨今召開中常會，陳其邁難得現身，受到媒體關注。媒體詢問，今天怎麼會來？陳說，他還沒宣誓就職（中常委）。媒體追問，如何看待江蕙被台北市搶走？陳其邁僅回應，尊重；媒體又問，是否有與江蕙接觸、未來是否會邀請去高雄唱歌等事，他也僅稱，都尊重。至於今天要和總統賴清德談什麼事情？陳其邁則說，開會啦！歡迎大家到高雄。