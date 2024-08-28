56歲邱淑貞絕美現身派對！梁朝偉、劉嘉玲、古天樂、梁家輝全來了

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▲劉嘉玲（左起）、上山詩鈉、梁朝偉，私交甚篤。（圖／上山詩鈉 Instagram）

▲唐鶴德（右起）緊摟梁朝偉，影帝立刻露出社恐尷尬表情。（圖／微博）

中日混血女星上山詩鈉曾演過《情逢敵手》、《壞女孩》、《精裝追女仔》等片，她近日舉辦60歲生日派對，人緣超好的上山詩鈉生日派對上眾星雲集；56歲邱淑貞罕見出席公開場合，整個人依舊美麗亮眼，其他同場巨星還有梁朝偉、劉嘉玲、古天樂、梁家輝以及方中信等人。上山詩鈉早年是香港無綫電視演員、歌手，與梅艷芳、劉嘉玲、曾華倩、吳君如等人同期，僅短暫停留娛樂圈便轉職保險業。但她人緣極佳，每逢生日都會邀來眾多巨星慶祝。上山詩鈉近日歡度60歲生日，梁家輝與妻子江嘉年合體出席，梁家輝還獻上飛吻！古天樂、方中信也與上山詩鈉親密合照，顯見私交甚篤。鮮少露面的邱淑貞則是帶著老公和女兒，一起出席上山詩鈉的60歲生日派對，照片中的邱淑貞身穿黑色典雅禮服現身，一頭黑髮盤起來，露出保養有術的美麗臉龐，一點也不像56歲，不愧是一代「性感女神」。上山詩鈉的派對現場，當然也少不了香港娛樂圈招牌夫妻檔梁朝偉、劉嘉玲，張國榮生前愛人唐鶴德（唐唐）坐在梁朝偉隔壁，合照時將他緊緊摟住，讓超級社恐的梁朝偉頓時露出極度尷尬的表情，也意外成為派對中的一大亮點。