世界健身-KY買回庫藏股「最高2千張」　股價一度攻上漲停價88.9元

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又有一家公司祭出庫藏股計劃！世界健身-KY宣布，啟動今年第二次買回庫藏股計畫。董事會已核准買回最高200萬股（2000張），占已發行股數1.78%，回購價格區間為每股新台幣75至100元。激勵今（28）日股價強勢走高，一度來到漲停價88.9元，終場上漲5.2元或6.43%，收在86.1元。世界健身-KY昨（27）日公布今年上半年財報，合併營收為新台幣47.99億元，年增5.05%；稅後純益為新台幣2.28億元，年增41.69%；EPS為2.07元，高於去年同期的1.61元。其中，第二季稅後純益為新台幣1.34億元，年增108.43%，EPS 1.21元，優於去年同期的0.64元。由於上半年營收與稅後純益，均正向成長，顯示健身產業已走出疫情，活絡復甦，市場發展持續走強。另外，世界健身董事會也決議不發放今年第二季股利。不過也同步宣布啟動今年第二次買回庫藏股計畫，預定買回價格區間為每股75至100元，期間自8月28日至10月27日止，預定最高買回200萬股（2000張），占已發行股數1.78%，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份總金額最高達2億元，將轉讓股份予員工。世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，觀察到整體健身市場景氣好轉，WorldGym新分店將加速擴展。目前WorldGym全台有7個全新分店預售中，所有地點的會籍銷售均超出預期，接下來還有3個店點將開始預售，包括高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵等，預計至年底，全台據點達130家。此外，世界健身-KY董事會通過，授權董事長洽談購買美國商標授權公司100%股權，金額上限為900萬美元，市場推估，世界健身將買下「World Gym」商標，成為商標擁有者，也為未來佈局全球作準備。庫藏股計劃一公布，激勵今日世界健身-KY股價跳空開高，以85元開出，盤中一度亮燈漲停、來到88.9元，終場上漲5.2元或6.43%，收在86.1元，站回季線關卡，日K拉出第二根紅K棒。